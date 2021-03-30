На аукціон виставили гібрид літака і лімузина

На спеціалізованому аукціоні Mecum Auctions, який буде проходити 14-22 травня в США, буде виставлений незвичайний симбіоз лімузина та літака.

Про це повідомляється на сайті аукціону. Learmousine вперше показали у 2019 році в одному з епізодів популярного автомобільного шоу Ridiculous Rides. Власник унікального транспортного засобу витратив на його створення понад мільйон доларів та розраховував виручити від його продажу не менше 5 млн.

Власник унікального транспортного засобу витратив на його створення понад мільйон доларів mecum.com

Влітку минулого року Learmousine виставили на аукціоні, але бажаючих придбати було не багато, а торги закінчилися на позначці всього $600 тисяч. Тому Mecum Auctions знову буде намагатися знайти машині нового власника у травні нинішнього року.

Кокпіт "пілота" Learmousine mecum.com

Салон лімузина оснащений всім необхідним для проведення вечірок mecum.com

Автором проекту є Лен Харріс з Орегона. Він придбав фюзеляж літака, який встановив на автомобільне шасі власної конструкції. На створення машини пішло 2 роки. Замість літакових турбін в їх корпусі встановлені динаміки, а кузов пофарбували у яскравий колір Dark Candy Red.

Замість літакових турбін в їх корпусі встановлені динаміки mecum.com

28-дюймові колісні диски мають оригінальний дизайн mecum.com

У рух Learmousine призводить 8,1-літровий мотор Chevrolet Vortec V8, який розвиває потужність 400 к.с. Вага лімузина сягає 5443 кг, а максимальна швидкість досягає 160 км/год. У комплекті до лімузина йде 44-футовий трейлер та пікап Chevrolet 2500 HD, для його буксирування. Чи вдасться вигідно продати незвичайний лімузин ми дізнаємося наприкінці травня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на торги виставили один з трьох збережених реплікарів Corvette з "Форсажу-5".