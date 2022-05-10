На аукцион выставили 29-летний Ford Mustang в заводской пленке

Американцы порой поражают своей бережливостью. На специализированном автомобильном онлайн-аукционе выставили на продажу идеальный Ford Mustang с пробегом всего 56 км.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Этот Ford Mustang является 2858-м из 4993 выпущенных в 1993 году экземпляров SVT Cobra. Машина окрашена в насыщенный синий оттенок Teal Metallic Clearcoat и имеет серый кожаный салон.

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В комплектацию данного экземпляра входит самоблокирующийся дифференциал Traction-Lok, противотуманные фары, электропривод водительского кресла, кондиционер, подогрев заднего стекла и заводская аудиосистема с кассетным плеером. Кроме того, покупатель получит полный комплект технической документации, сертификат подлинности SVT Certificate of Authenticity, "чистую" историю от Carfax и регистрацию в штате Миссисипи.

Версия SVT Cobra отличается от обычного Mustang задним антикрылом, собственным фирменным декором, иной облицовкой радиатора, накладками на бамперах, молдингами в цвет кузова и парой хромированных патрубков выхлопной системы. Дополняют облик 17-дюймовые легкосплавные диски с резиной 245/45 Goodyear Eagle ZR45. Также автомобиль имеет спортивную подвеску с усиленными пружинами, стабилизаторами и амортизаторами Tokico.

Под капотом расположился 5-литровый V8, который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". Версия SVT Cobra отличается иными впускным коллектором и распредвалом, алюминиевыми толкателями, головками цилиндров GT40 и дроссельной заслонкой диаметром 65 мм. Мощность мотора достигает 235 л.с.

Все эти годы машина не эксплуатировалась, провела в сухом и теплом гараже, чем и объясняется ее идеальное состояние. На момент публикации ставки на "капсулу времени" достигли $80500, но до окончания торгов осталось еще 2 дня.

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