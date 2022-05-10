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На аукцион выставили 29-летний Ford Mustang в заводской пленке

Сергей Иванов
Новости
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На аукцион выставили 29-летний Ford Mustang в заводской пленке

Американцы порой поражают своей бережливостью. На специализированном автомобильном онлайн-аукционе выставили на продажу идеальный Ford Mustang с пробегом всего 56 км.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Этот Ford Mustang является 2858-м из 4993 выпущенных в 1993 году экземпляров SVT Cobra. Машина окрашена в насыщенный синий оттенок Teal Metallic Clearcoat и имеет серый кожаный салон.

Этот Ford Mustang является 2858-м из 4993 выпущенных в 1993 году экземпляров SVT Cobra
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Автомобиль имеет сертификат подлинности SVT Certificate of Authenticity
Сзади версию SVT Cobra украшает спойлер

В комплектацию данного экземпляра входит самоблокирующийся дифференциал Traction-Lok, противотуманные фары, электропривод водительского кресла, кондиционер, подогрев заднего стекла и заводская аудиосистема с кассетным плеером. Кроме того, покупатель получит полный комплект технической документации, сертификат подлинности SVT Certificate of Authenticity, "чистую" историю от Carfax и регистрацию в штате Миссисипи.

Серый салон сохранил заводскую защитную пленку
На одометре машины 35 миль (56 км)

Версия SVT Cobra отличается от обычного Mustang задним антикрылом, собственным фирменным декором, иной облицовкой радиатора, накладками на бамперах, молдингами в цвет кузова и парой хромированных патрубков выхлопной системы. Дополняют облик 17-дюймовые легкосплавные диски с резиной 245/45 Goodyear Eagle ZR45. Также автомобиль имеет спортивную подвеску с усиленными пружинами, стабилизаторами и амортизаторами Tokico.

Автомобиль имеет спортивную подвеску с усиленными пружинами, стабилизаторами и амортизаторами Tokico

Под капотом расположился 5-литровый V8, который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". Версия SVT Cobra отличается иными впускным коллектором и распредвалом, алюминиевыми толкателями, головками цилиндров GT40 и дроссельной заслонкой диаметром 65 мм. Мощность мотора достигает 235 л.с.

Под капотом расположился 5-литровый V8, который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой"
Покупатель получит полный комплект технической документации, "чистую" историю от Carfax и регистрацию в штате Миссисипи

Все эти годы машина не эксплуатировалась, провела в сухом и теплом гараже, чем и объясняется ее идеальное состояние. На момент публикации ставки на "капсулу времени" достигли $80500, но до окончания торгов осталось еще 2 дня.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили 30-летнюю "новую" Mazda RX-7.