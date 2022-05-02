30-летнюю 'новую' Mazda RX-7 выставили на продажу

В Германии коллекционер выставил на продажу роторный спорткар Mazda RX-7. За 30 лет существования на автомобиле проехали всего 764 км.

Об этом сообщает портал Mobile. Автомобиль был изготовлен ровно 30 лет назад на заводе в Хиросиме и отправлен покупателю в США. Затем купе перебралось на новое место жительства в Германию. Поклонник Mazda, собиравший коллекцию спорткаров, ни разу не воспользовался машиной по прямому назначению, предпочитая любоваться купе в собственном гараже.

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Не удивительно, что на одометре автомобиля всего 475 миль (764 км), которые машина проехала на заводе в Хиросиме при обязательном предпродажном тесте, а также во время логистических перемещений при транспортировке вокруг света. У машины был всего один владелец, что подтверждается предоставленными документами на авто.

Под капотом располагается 239-сильный 1,3-литровый роторный турбомотор, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ярко-красное купе имеет черный кожаный салон. В оснащение купе входят подушка безопасности для водителя, люк с ручным приводом и аудиосистема Bose с кассетным плеером и CD. Ни кондиционера, ни климат-контроля в машине не предусмотрено.

По словам продавца, автомобиль хранится в помещении, где поддерживался температурный баланс и влажность. Кроме того, кузова и шасси покрыты специальными антикоррозионными средствами, что позволило сохранить купе в идеальном состоянии. За уникальную "капсулу времени" владелец просит 159 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили 39-летний Land Cruiser по цене, в 1,5 раза превышающей стоимость нового.