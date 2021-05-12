Mitsubishi возродит легендарный бренд Ralliart

Mitsubishi возродит легендарное, высокопроизводительное и автоспортивное подразделение компании Ralliart. Оно приостановило свою деятельность в 2010 году.

О новости стало известно из финансового отчета Mitsubishi, который был опубликован 11 мая 2021 года. Сейчас очень мало деталей относительно возрожденного Ralliart, но известно, что бренд будет выпускать детали и аксессуары и будет участвовать в автоспорте. Об этом сообщает Motor1.

На основе изображений, включенных в финансовый отчет, похоже, что пикап среднего размера Mitsubishi Triton будет первым, кто получит запчасти Ralliart, но непонятно, или это для текущей модели, или для следующего поколения, которое должно выйти в следующем году.

Компанию Ralliart основали в 1983 году. Она участвовала в чемпионате мира по ралли и выиграла несколько гонок и чемпионских титулов. Затем бренд использовали для обозначения высокопроизводительных дорожных автомобилей Mitsubishi.

Японский автопроизводитель переживает сейчас не лучшие времена. В прошлом году они объявили об изменениях своей деятельности в рамках Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Компания будет сосредотачивать свои усилия в Юго-Восточной Азии и не будет представлять новые модели в Европе. Хотя в февральском отчете от февраля этого года сообщалось, что благодаря Renault автомобили марки можно будет увидеть на континенте.

Возможно возвращение Ralliart поможет с текущим состоянием автопроизводителя. Как минимум, для энтузиастов и автомобильных любителей возрождение подразделения – это приятная новость.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно на аукционе Mitsubishi продала свою коллекцию автомобилей в Великобритании.