Michelin будет делать шины из кукурузной соломы и рисовой шелухи

Michelin будет изготавливать шины из вторичных отходов и переработанного пластика. Компания разрабатывает инновационную технологию производства экологически чистых покрышек.

Сейчас шины создают из каучука, который получают из нефти. В их основе лежит синтетический полимер – бутадиен, который обеспечивает надежное сцепление и сопротивление скольжению на мокрой дороге и устойчив к стиранию. По статистике, современная покрышка на 24% состоит из нефтяных полимеров. Об этом сообщили в Michelin.

Компания размышляет заменить синтетический материал переработанным пластиком из упаковочных материалов и пластиковой тары. Также планируется использовать естественную биомассу. В частности, отходы древесного производства, рисовую шелуху и кукурузную солому. Эксперты считают, что такие технологии позволят к 2050 году создавать полностью экологические шины.

Кроме того, компания совместно с фирмой Enviro в 2023 году в Чили создаст завод вторичной переработки шин. Он сможет перерабатывать до 30 000 тонн покрышек в год, что составляет почти 60% всех шин, которые сдают местные жители в утилизацию. Обе компании вложат в предприятие около 30 миллионов долларов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания BFGoodrich, которая создает шины для внедорожников, представила стеклоочистители для суровой зимы. При их разработке конструкторы вдохновлялись рисунком протектора шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.