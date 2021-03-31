Mercedes розпочне виробництво нового повністю електричного eSprinter у 2023 році

До другої половини 2023 року Mercedes розпочне виробництво наступного повністю електричного eSprinter. Його хочуть вивести на американський ринок.

Поточний Mercedes eSprinter наразі продається в Європі, але не в США та Канаді через технічні характеристики, які не відповідають вимогам США. Але це зміниться з моделлю наступного покоління з новою електричною універсальною платформою, яка допоможе eSprinter вийти на Північну Америку. Про це повідомляє Motor1.

Модель будуватимуть на трьох заводах: два з них у Німеччині та один у Південній Кароліні, США. Останній виробляє Mercedes Sprinter і Metris вже 15 років. На кожне підприємство виділять по 50 мільйонів євро для налагодження виробництва. У нову платформу для фургона компанія інвестує 350 мільйонів євро.

Також Mercedes додав, що в 2022 році його заводи легкових автомобілів і фургонів в усьому світі стануть вуглецево-нейтральними.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Amazon почала тестувати електричні мікроавтобуси Rivian у Сан-Франциско. Компанія інвестувала в них 2 мільярди доларів і отримає 100 000 електромобілів.