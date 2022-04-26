Mercedes-Benz представил новый компактвен

Компания Mercedes-Benz презентовала новый компактвен T-Class, который является топовой модификацией коммерческой модели Citan, показанной ранее. Новинка создана в кооперации с компанией Renault и во многом унифицирована с популярной моделью Kangoo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компания Mercedes-Benz подготовила свой вариант компактного семейства утилитарных автомобилей Citan. Теперь пришло время показать его премиальную версию, получившую собственное обозначение T-Class. Новинка использует платформу французского Renault Kangoo и получит в свое распоряжение как традиционные ДВС, так и полностью электрический силовой агрегат.

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T-Class похож на пассажирскую версию Citan Tourer, но если внимательно присмотреться, то можно увидеть целый ряд отличий. В том числе, они включают легкосплавные 17-дюймовые диски, тонкий хромированный декор на радиаторной решетке, окрашенные в цвет кузова корпусы зеркал, а также собственный вариант бампера без противотуманных фар.

В салоне используются иные цвета и материалы отделки, яркие элементы декора в цвет кузова, а в стандартную комплектацию вошла инфо-развлекательная система MBUX с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, для новинки подготовили широкий ассортимент опций, включая систему бесконтактного доступа в салон и запуска двигателя, фоновая светодиодная подсветка, кожа Artico, 7 подушек безопасности и комплект систем помощи водителю ADAS.

Доступ в салон обеспечивают сдвижные задние двери по обеим сторонам кузова, а в багажное отделение ведет широкая подъемная дверь. Задние сиденья позволяют разместить до трех детских кресел.

Для T-Class будут доступны 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, а чуть позже появится полностью электрический вариант. Базовый 1,5-литровый дизель развивает мощность 95 л.с. в версии T160d и 116 л.с. – в варианте T180d. Кроме того, более мощная модификация имеет функцию кратковременного увеличения отдачи мотора до 121 л.с.

Поклонники бензиновых моторов смогут выбирать между 1,3-литровым модификациями Т160 (102 л.с.) и T180. Последняя является самой мощной в семействе T-Class и имеет в свое арсенале 131 л.с. и 240 Нм.

Все двигатели работают в паре 6-ступенчатой "механикой", а в качестве опции можно заказать 7-ступенчатую роботизированную КП DCT. Привод осуществляется на передние колеса.

Новый Mercedes-Benz T-Class оценили в 30 тысяч евро за базовую версию T160 с "механикой".

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