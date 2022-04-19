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Mercedes-Benz представил флагманский электрический кроссовер EQS

Сергей Иванов
Электромобили
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1,8 т.
Mercedes-Benz представил флагманский электрический кроссовер EQS

Немецкая компания Mercedes-Benz пополнила семью электромобилей флагманским кроссовером EQS SUV. Автомобиль создан на основе лифтбека EQS и будет выпускаться на предприятии в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Базовая заднеприводная версия EQS 450+ оснащается 360-сильным электромотором. С таким "сердцем" автомобиль способен преодолеть до 660 км по циклу WLTP. На ступень выше находится полноприводный EQS 450 4Matic. Он имеет два электромотора суммарной мощностью 360 л.с. и способен преодолевать до 613 км. Топовая модификация EQS 580 4Matic развивает 523 л.с. и имеет аналогичный запас хода. Бортовая система новинки поддерживает зарядное устройство постоянного тока мощностью 200 кВт. С его помощью за 15 минут можно зарядить батарею для преодоления 250 км.

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Mercedes-Benz пополнила семью электромобилей флагманским кроссовером EQS SUV

Также автомобиль получил пневмоподвеску Airmatic и полноуправляемое шасси с возможностью поворота задних колес на 4,5 либо 10 градусов. С учетом специфики, SUV получил новый ездовой режим Offroad.

С учетом специфики, SUV получил новый ездовой режим Offroad

По сравнению с родственным лифтбеком новинка на 90 мм короче (5125 мм), на 30 мм шире (1959 мм) и на 200 мм выше (1718 мм). Колесная база обеих EQS одинаковая – 3210 мм. Новинка будет доступна в двух конфигурациях салона – 5- и 7-местной. В первом случае багажное отделение вмещает от 645 до 2100 л, во втором – от 565 до 2020 л.

Новинка будет доступна в двух конфигурациях салона – 5- и 7-местной

Интерьер кроссовер унаследовал от родственного лифтбека. На всю ширину приборной панели растянулся полностью цифровой "гиперэкран". В отделке используются лучшие материалы, а сиденья двух рядов снабжены электроприводами. В списке опций есть панорамная крыша, четырех- либо пятизонный климат-контроль с системой фильтрации воздуха, проекционный дисплей, различные варианты акустических систем и полный комплект систем помощи водителю.

На всю ширину приборной панели растянулся полностью цифровой "гиперэкран"

Продажи новинки стартуют во второй половине нынешнего года. Позже семейство будет расширено за счет спортивной версии от Mercedes-AMG, а также эксклюзивной модификации от Mercedes-Maybach.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концепт Mercedes-Benz EQXX проехал 1008 км без подзарядки.