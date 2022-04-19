Mercedes-Benz представил флагманский электрический кроссовер EQS

Немецкая компания Mercedes-Benz пополнила семью электромобилей флагманским кроссовером EQS SUV. Автомобиль создан на основе лифтбека EQS и будет выпускаться на предприятии в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Базовая заднеприводная версия EQS 450+ оснащается 360-сильным электромотором. С таким "сердцем" автомобиль способен преодолеть до 660 км по циклу WLTP. На ступень выше находится полноприводный EQS 450 4Matic. Он имеет два электромотора суммарной мощностью 360 л.с. и способен преодолевать до 613 км. Топовая модификация EQS 580 4Matic развивает 523 л.с. и имеет аналогичный запас хода. Бортовая система новинки поддерживает зарядное устройство постоянного тока мощностью 200 кВт. С его помощью за 15 минут можно зарядить батарею для преодоления 250 км.

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Также автомобиль получил пневмоподвеску Airmatic и полноуправляемое шасси с возможностью поворота задних колес на 4,5 либо 10 градусов. С учетом специфики, SUV получил новый ездовой режим Offroad.

По сравнению с родственным лифтбеком новинка на 90 мм короче (5125 мм), на 30 мм шире (1959 мм) и на 200 мм выше (1718 мм). Колесная база обеих EQS одинаковая – 3210 мм. Новинка будет доступна в двух конфигурациях салона – 5- и 7-местной. В первом случае багажное отделение вмещает от 645 до 2100 л, во втором – от 565 до 2020 л.

Интерьер кроссовер унаследовал от родственного лифтбека. На всю ширину приборной панели растянулся полностью цифровой "гиперэкран". В отделке используются лучшие материалы, а сиденья двух рядов снабжены электроприводами. В списке опций есть панорамная крыша, четырех- либо пятизонный климат-контроль с системой фильтрации воздуха, проекционный дисплей, различные варианты акустических систем и полный комплект систем помощи водителю.

Продажи новинки стартуют во второй половине нынешнего года. Позже семейство будет расширено за счет спортивной версии от Mercedes-AMG, а также эксклюзивной модификации от Mercedes-Maybach.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концепт Mercedes-Benz EQXX проехал 1008 км без подзарядки.