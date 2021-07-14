Mercedes-Benz показал интерьер кабриолета Mercedes-AMG SL

В компании Mercedes-Benz готовятся к официальной презентации нового поколения модели SL. Чтобы подогреть интерес к новинке, производитель представил официальные иллюстрации салона модели.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Как мы уже рассказывали ранее, новинки будет создана на новой платформе, которая создана специалистами подразделения AMG. В основе новинки лежит алюминиевый пространственный каркас, который позволил на 270 кг снизить вес, но при этом обладает на 18% большей жесткостью. Новый SL получит мягкий тканевый верх с электроприводом.

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На разработку инновационной конструкции кузова ушло менее 3 лет. Кабриолет будет иметь посадочную формулу 2+2, что потребовало больших затрат на проработку всех особенностей конструкции. Последний раз условно четырехместный салон у SL был 30 лет назад в поколении R129 (1989-2001 гг.).

Ожидается, что новое поколение SL получит в свое распоряжение широкий ассортимент силовых агрегатов, от базового 4-цилиндрового двигателя до мощного V8. Кроме того, впервые в списке опций будет фирменная полноприводная трансмиссия 4Matic.

Дизайн интерьера выполнен в "авиационном" стиле с круглыми "турбинами" дефлекторов вентиляции. Перед глазами водителя – экран диагональю 12,3 дюйма, а по центру располагается подвижный 11,9 дюймы дисплей информационно-развлекательной системы MBUX. При сложенном верхе электропривод автоматически меняет угол наклона дисплея, чтобы он не бликовал.

Оперативная информация будет выводиться на проекционный дисплей непосредственно перед глазами водителя, а развлекать обитателей салона в дороге будет аудиосистема Burmester. Для модели будет предложен широкий список опций, а также богатая палитра цветов и материалов отделки.

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