Mercedes-Benz показал интерьер кабриолета Mercedes-AMG SL

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Mercedes-Benz показал интерьер кабриолета Mercedes-AMG SL

В компании Mercedes-Benz готовятся к официальной презентации нового поколения модели SL. Чтобы подогреть интерес к новинке, производитель представил официальные иллюстрации салона модели.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Как мы уже рассказывали ранее, новинки будет создана на новой платформе, которая создана специалистами подразделения AMG. В основе новинки лежит алюминиевый пространственный каркас, который позволил на 270 кг снизить вес, но при этом обладает на 18% большей жесткостью. Новый SL получит мягкий тканевый верх с электроприводом.

Дизайн интерьера выполнен в "авиационном" стиле с круглыми "турбинами" дефлекторов вентиляции
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На разработку инновационной конструкции кузова ушло менее 3 лет. Кабриолет будет иметь посадочную формулу 2+2, что потребовало больших затрат на проработку всех особенностей конструкции. Последний раз условно четырехместный салон у SL был 30 лет назад в поколении R129 (1989-2001 гг.).

Кабриолет будет иметь посадочную формулу 2+2

Ожидается, что новое поколение SL получит в свое распоряжение широкий ассортимент силовых агрегатов, от базового 4-цилиндрового двигателя до мощного V8. Кроме того, впервые в списке опций будет фирменная полноприводная трансмиссия 4Matic.

Дизайн интерьера выполнен в "авиационном" стиле с круглыми "турбинами" дефлекторов вентиляции. Перед глазами водителя – экран диагональю 12,3 дюйма, а по центру располагается подвижный 11,9 дюймы дисплей информационно-развлекательной системы MBUX. При сложенном верхе электропривод автоматически меняет угол наклона дисплея, чтобы он не бликовал.

При сложенном верхе электропривод автоматически меняет угол наклона центрального дисплея, чтобы он не бликовал

Оперативная информация будет выводиться на проекционный дисплей непосредственно перед глазами водителя, а развлекать обитателей салона в дороге будет аудиосистема Burmester. Для модели будет предложен широкий список опций, а также богатая палитра цветов и материалов отделки.

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