Mercedes-AMG SL получит кузов из алюминия

В компании Mercedes-Benz поделились первой технической информацией о новом поколении спорткара Mercedes-AMG SL. Новинка получит уникальную несущую конструкцию из алюминия.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение купе-кабриолета Mercedes-AMG SL готовится к дебюту. Прототипы новинки были замечены на тестах, а теперь компания показала первый официальные фото.

Правда, пока это лишь изображение новой композитной структуры несущего кузова, в основе которой лежит алюминиевый пространственный каркас. Автомобиль создан, что называется, "с чистого листа". На разработку конструкции ушло менее 3 лет. Новинка получит посадочную формулу 2+2, что потребовало больших затрат на проработку всех нюансов и особенностей конструкции.

Тем не менее, по сравнению с предшественником, у нового спорткара жесткость на кручение кузова была увеличена на 18%. Кроме того, сама конструкция без внешних кузовных панелей стала легче и весит всего 270 кг.

Ожидается, что новое поколение SL получит в свое распоряжение широкий ассортимент силовых агрегатов, от базового 4-цилиндрового ДВС до мощного V8. В частности, SL 63 будет оснащаться V8 с двумя турбинами, а топовая модификация SL 73e получит гибридный двигатель мощностью порядка 800 л.с. Дебют модели запланирован на конец нынешнего-начало будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, прототип Mercedes-AMG GT 73e отметился на Нюрбургринге.