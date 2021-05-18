Mercedes-Benz назвал цены и характеристики новых версий S-Class

Компания Mercedes-Benz поделилась ценами и спецификациями своей флагманской модели Mercedes-Maybach, а также новой версии S-Class. Покупателям будут доступны две модификации c V8 и топовая с V12.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Mercedes-Maybach S-Class будет доступен в двух новых вариантах исполнения – S 580 4Matic с 8-цилиндровым мотором, а также S 680 4Matic.

В первом случае V8 работает со стартер-генератором нового поколения и получил бортовую сеть на 48 В, а топовая 12-цилиндровая модель впервые имеет в своем арсенале полноприводную трансмиссию.

Двигатель V8 развивает мощность 503 л.с. (370 кВт), а максимальный крутящий момент достигает 700 Нм. Стартер-генератор обеспечивает дополнительно еще 20 "лошадок" и 200 Нм тяги. В результате на разгон до первой "сотни" автомобилю требуется всего 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Цена в Германии начинается с 164565 евро.

У топовой модификации V12 имеет отдачу 612 л.с. (450 кВт) и 900 Нм. С учетом такого потенциала флагман разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а "максималка" остается на том же уровне. За удовольствие обладать самым мощным и динамичным Mercedes-Maybach немецким покупателям предлагается отдать не менее 217323 евро.

Помимо Mercedes-Maybach 503-сильный бензиновый V8 получил и седан Mercedes-Benz S-Class. Версия S 580 4Matic оснащается полным приводом и будет доступна в двух вариантах колесной базы. Стоимость такой версии в Германии стартует с отметки 126366 евро.

Для автомобилей предлагается широкий ассортимент дополнительных опций, который смогут существенно увеличить стоимость новинки. Так, например, за 14875 евро для Mercedes-Maybach S-Class можно заказать двухцветную окраску. На выбор доступны 10 различных комбинацией цветов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz презентовала флагманский электромобиль EQS.