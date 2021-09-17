Mercedes-AMG SL заметили на тестах почти без камуфляжа

Новейший спорткар Mercedes-AMG SL готовится к дебюту. Прототип почти без защитного камуфляжа замечен на финальных тестах.

Об этом сообщает портал Сarscoops. Компания Mercedes-Benz в течение года постепенно рассекречивала подробности о новом поколении модели SL. В частности, она поделилась техническими особенностями уникальной конструкции несущего кузова, а также показала эффектный интерьер. А вот о внешнем облике модели пока можно судить исключительно по шпионским фото. Новая порция иллюстраций позволяет оценить стильный дизайн и классические пропорции.

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В частности, кабриолет получил выразительное оформление передней части кузова с облицовкой Panamericana, напоминающей первые гоночные SL 50-х годов прошлого века. Агрессивности облику добавляют стреловидные фары с тонкими светодиодными полосками дневных ходовых огней. А дополняют ансамбль причудливо выгнутые аэродинамические элементы, встроенные в передний бампер. Не менее эффектно автомобиль выглядит сзади, где можно обнаружить растянутые в горизонтальной плоскости фонари, изящный спойлер на крышке багажника и квартет хромированных выхлопных труб в окантовке из полированного алюминия.

Легкосплавные колесные диски крупного диаметра открывают взору тормозные механизмы с ярко-желтыми суппортами. Отсылкой к классическим моделям семейство SL является тканевый черный верх, сменивший прежний жесткий складной механизм. В салоне с посадочной формулой 2+2 располагается цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым щитком приборов и 11,9-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы MBUX.

Новый SL заменит в продуктовом портфолио компании сразу две модели – SL прежнего поколения и AMG GT Roadster. Легкая архитектура из алюминия также будет использоваться на новой генерации купе GT Coupe.

Ожидается, что новинка получит широкую гамму современных моторов. Так, например, SL 63 получит мощный битурбированный V8. Не исключено появления гибридной 831-сильной модификации PHEV, которая дебютировала на Mercedes-AMG GT 63 E Performance. Все подробности мы узнаем уже в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-AMG представил новый электромобиль.