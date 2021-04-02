Mercedes-AMG раскрыла секреты новой платформы

Mercedes-AMG презентовал новую гибридную платформу для спортивных моделей компании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Радостная новость пришла из Штутгарта, – в компании не намерены отказываться от двигателя внутреннего сгорания, но в угоду экологически нормам будет использовать гибридную платформу.

Гибридная силовая установка E Performance media.daimler.com

"Сердцем" новых спорткаров подразделения Mercedes-AMG станет гибридная силовая установка E Performance, а первым ее получит Mercedes-AMG GT 73. Спереди на автомобиле установлен 4-литровый битурбомотор V8 в тандеме с 9-ступенчатым "автоматом" AMG Speedshift MCT-9G, у которого вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление. На задней оси располагается электрический модуль, в состав которого вошли 204-сильный электромотор, двухступенчатая трансмиссия и электронноуправляемый дифференциал. Отличием такой конструкции от аналогов заключается в использовании классической полноприводной трансмиссии 4Matic+ с карданным валом.

Отличием такой конструкции – классическая полноприводная трансмиссия 4Matic+ с карданным валом media.daimler.com

Литий-ионная батарея с жидкостным охлаждением имеет емкость 6,1 кВтч. Она расположена над задней осью, весит 89 кг и работает под напряжением 400 вольт. На стоянке АКБ можно зарядить от розетки, а в движении ее подпитывает система рекуперации с 4-мя режимами интенсивности зарядки. Пиковая отдача гибридной установки E Performance – более 600 кВт (816 л.с.) и 1000 Нм. С ее помощью Mercedes-AMG GT 73 сможет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

На новом седане Mercedes-AMG C 63 система E Performance будет использовать 2-литровый четырехцилиндровый мотора media.daimler.com

На новом седане Mercedes-AMG C 63 система E Performance будет менее мощной за счет использования 2-литрового четырехцилиндрового мотора. Он будет располагаться продольно и получит электрический нагнетатель, установленный в одном корпусе с турбокомпрессором. Он также использует напряжение 400 В и раскручивается до 156 тысяч об/мин. Отдача ДВС ожидается на уровне 450 л.с. А суммарная мощность гибридной силовой установки составит порядка 650 л.с. Дебют Mercedes-AMG C 63 планируется в будущем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes начнет производство нового полностью электрического eSprinter в 2023 году.