Mercedes-AMG розкрила секрети нової платформи

Mercedes-AMG презентував нову гібридну платформу для спортивних моделей компанії.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Радісна новина прийшла з Штутгарта, – в компанії не мають наміру відмовлятися від двигуна внутрішнього згоряння, але на догоду екологічно нормам буде використовувати гібридну платформу.

Гібридна силова установка E Performance media.daimler.com

"Серцем" нових спорткарів підрозділу Mercedes-AMG стане гібридна силова установка E Performance, а першим її отримає Mercedes-AMG GT 73. Спереду на автомобілі встановлений 4-літровий бітурбомотор V8 в тандемі з 9-ступінчастим "автоматом" AMG Speedshift MCT-9G, у якого замість гідротрансформатора встановлено мокре зчеплення. На задній осі розташовується електричний модуль, до складу якого увійшли 204-сильний електромотор, двоступенева трансмісія та електронноуправляемий диференціал. Відмінністю такої конструкції від аналогів полягає у використанні класичної повноприводної трансмісії 4Matic+ з карданним валом.

Відмінністю такої конструкції – класична повноприводна трансмісія 4Matic + з карданним валом media.daimler.com

Літій-іонна батарея з рідинним охолодженням має ємність 6,1 кВтг. Вона розташована над задньою віссю, важить 89 кг та працює під напругою 400 вольт. На стоянці АКБ можна зарядити від розетки, а в русі її підживлює система рекуперації з 4-ма режимами інтенсивності зарядки. Пікова віддача гібридної установки E Performance – понад 600 кВт (816 к.с.) та 1000 Нм. З її допомогою Mercedes-AMG GT 73 зможе розігнатися до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

На новому седані Mercedes-AMG C 63 система E Performance буде використовувати 2-літровий чотирициліндровий мотора media.daimler.com

На новому седані Mercedes-AMG C 63 система E Performance буде менш потужною за рахунок використання 2-літрового чотирициліндрового двигуна. Він буде розташовуватися поздовжньо та отримає електричний нагнітач, встановлений в одному корпусі з турбокомпресором. Він також використовує напругу 400 В та розкручується до 156 тисяч об/хв. Віддача ДВС очікується на рівні 450 к.с. А сумарна потужність гібридної силової установки складе близько 650 к.с. Дебют Mercedes-AMG C 63 планується у майбутньому році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes почне виробництво нового повністю електричного eSprinter у 2023 році.