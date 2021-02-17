McLaren представил свой новый спорткар-гибрид

McLaren представил гибридный спорткар нового поколения McLaren Artura. Он имеет трехлитровый V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 585 лошадиных сил и 585 Нм.

В то же время со встроенным в трансмиссию электромотором он может развить 680 л.с. и 720 Нм. До "сотни" Artura разгоняется за 3 секунды, а его максимальная скорость 330 км/ч. Об этом сообщается на сайте компании.

Двигатель питается от батареи, состоящей из пяти литий-ионных модулей общей емкостью 7,4 кВтч. Этого ему хватает на пробег до 31 км без вредных выбросов.

Аккумуляторы можно заряжать от внешней сети и при использовании спецоборудования стандарта EVSE на заполнение 80% энергии пойдет 2,5 часа. Так как в коробке передач нет задней передачи, за ее функцию отвечает электромотор.

Artura – это также первый автомобиль компании, который построен на новой платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture. При ее разработке инженеры закладывали использования гибридной силовой установки и пытались за счет значительного применения карбона и алюминия компенсировать лишний вес электрических компонентов. В результате гиперкар весит всего 1,5 тонны.

Также MCLA имеет современные электронные решения:

адаптивный круиз-контроль,

предупреждения о выходе из полосы движения,

ассистента переключения дальнего света,

распознавания знаков,

обновление софта.

В машине также новая мультимедиа MIS II. У нее есть сенсорный экран с высоким разрешением и с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенной телеметрией для трек-дней с функцией Variable Drift Control.

В США Artura будет стоить больше 225 тысяч долларов. Если покупатель захочет выбрать индивидуальные настройки или один из дополнительных уровней оснащения, то цена соответственно возрастет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , подразделение McLaren под названием Special Operations представило лимитированную серию новой модели Sabre. Она создана на базе модели Senna, но отличается от нее более развитым аэродинамическим обвесом, другим передним обтекателем и сплиттером.