Maxlider Brothers Customs представили шестиколесный Ford Bronco

Тюнеры Maxlider Brothers Customs создали шестиколесный Ford Bronco. Его можно будет приобрести за 399 000 долларов в 2022 году.

Ford планирует предложить тысячи аксессуаров для Bronco, но дополнительный набор задних колес, кажется, отсутствует, поэтому владельцам модели не остается ничего другого, как взять дело в свои руки. Эта безумная конструкция получила дополнительную заднюю ось и расширяет внутренние грузовое пространство внедорожника. Об этом сообщает Motor1.

Модифицированный внедорожник обойдется в 399 000 долларов Maxlider Brothers Customs

Из-за того, что автомобиль получит дополнительный вес, тюнеры также, вероятно, предложат замену двигателя, хотя они еще об этом ничего не рассказали. Сейчас есть только эти визуализации. Также известно, что производство шестиколесных Ford Bronco будет ограниченным.

Задняя часть Ford Bronco Maxlider Brothers Customs

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford подписала соглашение на разработку и производство аксессуаров для Bronco с компаниями ARB 4x4 Accessories, RTR Vehicles и 4 Wheel Parts. От последних внедорожник получил новый модульный передний бампер, защиту двигателя, лебедку Warn, усиленные элементы подвески, багажник на крыше и дополнительную светотехнику.

Автомобиль представили в прошлом году. Бывшие пять поколений одноименной модели выпускались с 1965 по 1996 год. Bronco доступен с двумя бензиновыми моторами EcoBoost – 2,3-литровой 273-сильной (420 Нм) "турбочетверкой" или 2,7-литровым 314-сильным V6 (542 Нм).