Маск прокатился на Tesla Cybertruck и показал ее интерьер

Генеральный директор Tesla Маск посетил на Cybertruck гигафабрику компании в штате Техас, США, которая называется Giga Texas. Работникам удалось сфотографировать интерьер пикапа.

Внутри можно увидеть футуристический штурвал, который компания также планирует установить в Model S , где он будет на выбор между обычным рулем. Также в одной из самых ожидаемых новинок Tesla установлен 17-дюймовый дисплей, как в обновленных Model X и той же самой Model S. Фото опубликовали пользователи сайта Reddit.

На полностью электрическом пикапе Маск проехал вокруг массивного строительного комплекса завода, и сам официально это подтвердил в Twitter . На фотографиях видно, что гендиректор обращается к работникам Giga Texas, которых, похоже, автомобиль интересовал не меньше.

На изображениях можно оценить внешний вид модели в кузове из нержавеющей стали и грязными шинами. Кажется, что этот Cybertruck является тем самым прототипом, который компания представила еще в 2019 году.

Ожидается, что производство модели начнется в этом году. Хотя сам Илон не называет конкретных сроков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на базе Tesla Cybertruck создали столь же инновационный кемпер CyberLandr.