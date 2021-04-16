Ілон Маск прокатався на Tesla Cybertruck і показав її інтер’єр

Юрій Андріїв
Юрій Андріїв
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3,9 т.
Tesla Cybertruck

Генеральний директор Tesla Ілон Маск відвідав на Cybertruck гігафабрику компанії у штаті Техас, США, яка називається Giga Texas. Працівникам вдалося сфотографувати інтер’єр пікапа.

Всередині можна побачити футуристичний штурвал, який компанія також планує встановити в Model S, де він буде на вибір між звичайним кермом. Також в одній з найбільш очікуваних новинок Tesla встановлений 17-дюймовий дисплей, як в оновлених Model X та тій ж самій Model S. Фото опублікували користувачі сайту Reddit.

Салон Tesla Cybertruck

На повністю електричному пікапі Маск проїхав навколо масивного будівельного комплексу заводу, і сам офіційно це підтвердив у Twitter. На фотографіях видно, що гендиректор звертається до працівників Giga Texas, яких, схоже, автомобіль цікавив не менше.

Промова Ілона Маска

На зображеннях можна оцінити зовнішній вигляд моделі в кузові з нержавіючої сталі та брудними шинами. Здається, що цей Cybertruck є тим самим прототипом, який компанія представила ще в 2019 році.

Очікується, що виробництво моделі розпочнеться цього року. Хоча сам Ілон не називає конкретних термінів.

Виробництво електричного пікапа почнеться цього року

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на базі Tesla Cybertruck створили настільки ж інноваційний кемпер CyberLandr.

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