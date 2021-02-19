Maserati показала свой новый кроссовер Grecale

Maserati опубликовала фото своего нового кроссовера Grecale. Его представят к концу 2021 года.

Сейчас прототип проходит испытания на дорогах и бездорожье в различных условиях использования. Автомобиль создан на базе адаптивной заднеприводной платформы Giorgio от Alfa Romeo Stelvio. Оба автомобиля строят на одном заводе в итальянском Кассино, в который инвестируют 800 миллионов евро. Об этом сообщили в Maserati.

По размерам Grecale похож на другой кроссовер компании Levante. Информации о двигателя пока нет. Возможно будет взят агрегат от того же Stelvio.

У кроссовера будет версия с полностью электрической силовой установка, которая выйдет в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Maserati удивила мир новым среднемоторной спорткаром МС20. Его двигатель был разработан собственными мотористами компании. Бензиновый 3-литровый V6 имеет 90-градусный развал блоков цилиндров.

Среди других особенностей – два турбокомпрессора, комбинированный впрыска топлива, система смазки с сухим картером и две свечи на каждый цилиндр. Он развивает мощность 630 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент 730 Нм.