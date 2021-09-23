Maserati назначила дату дебюта кроссовера Grecale

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Maserati назначила дату дебюта кроссовера Grecale

Итальянская компания Maserati расширит модельный ряд. Новым членом семейства станет компактный SUV Grecale, официальная премьера которого состоится в Милане 16 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет выполнена в том же фирменном стиле, что и показанный в апреле более крупный Levante. Среди характерных элементов – светодиодные "бумеранги" задних фонарей и оригинальная решетка радиатора с крупными вертикальными планками.

Мировая премьера Grecale состоится в Милане 16 ноября
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В салоне Grecale найдет применение инфо-развлекательная система Maserati Intelligent Assistant нового поколения на основе программного обеспечения Android Automotive, комбинированные цифро-аналоговые приборы и кожаную отделку салона с контрастной строчкой.

Основным конкурентом Maserari Grecale в компании рассматривают Porsche Macan. Для противостояния именитому конкуренту для модели предложат несколько мощных силовых агрегатов, в том числе гибридную установку, представленную ранее на моделях Ghibli и Levante.

Руководитель концерна Stellantis Карлос Таварес после тест-драйва прототипа Maserati Grecale

Автомобиль получит двигатель Nettuno, созданный собственными мотористами компании. Бензиновый 3-литровый V6 имеет 90-градусный развал блоков цилиндров, два турбокомпрессора, комбинированный впрыск топлива, систему смазки с сухим картером и две свечи на каждый цилиндр. Он развивает мощность 630 л.с. при 7500 об/мин, а максимальный крутящий момент 730 Нм доступен в диапазоне 3000-5500 об/мин. Этот двигатель уже опробовали на представленном ранее спорткупе MC20. Предполагается, что им оснастят топовую версию Grecale Trofeo.

Для Grecale предложат несколько мощных силовых агрегатов на выбор

На базовой версии будет использоваться 2-литровый двигатель со стартер-генератором. Кроме того, для новинки будет доступен 2,9-литровый V6 с двумя турбинами, который используется на Alfa Romeo Stelvio и имеет в своем арсенале 513 "лошадок". Это обусловлено тем фактом, что Stelvio и Grecale используют общую платформу. Более подробно об особенностях компактного кроссовера мы узнаем в рамках презентации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в концерне Stellantis дали Alfa Romeo, Chrysler, Maserati и другим брендам 10 лет для достижения успехов.

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