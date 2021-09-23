Maserati назначила дату дебюта кроссовера Grecale

Итальянская компания Maserati расширит модельный ряд. Новым членом семейства станет компактный SUV Grecale, официальная премьера которого состоится в Милане 16 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет выполнена в том же фирменном стиле, что и показанный в апреле более крупный Levante. Среди характерных элементов – светодиодные "бумеранги" задних фонарей и оригинальная решетка радиатора с крупными вертикальными планками.

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В салоне Grecale найдет применение инфо-развлекательная система Maserati Intelligent Assistant нового поколения на основе программного обеспечения Android Automotive, комбинированные цифро-аналоговые приборы и кожаную отделку салона с контрастной строчкой.

Основным конкурентом Maserari Grecale в компании рассматривают Porsche Macan. Для противостояния именитому конкуренту для модели предложат несколько мощных силовых агрегатов, в том числе гибридную установку, представленную ранее на моделях Ghibli и Levante.

Автомобиль получит двигатель Nettuno, созданный собственными мотористами компании. Бензиновый 3-литровый V6 имеет 90-градусный развал блоков цилиндров, два турбокомпрессора, комбинированный впрыск топлива, систему смазки с сухим картером и две свечи на каждый цилиндр. Он развивает мощность 630 л.с. при 7500 об/мин, а максимальный крутящий момент 730 Нм доступен в диапазоне 3000-5500 об/мин. Этот двигатель уже опробовали на представленном ранее спорткупе MC20. Предполагается, что им оснастят топовую версию Grecale Trofeo.

На базовой версии будет использоваться 2-литровый двигатель со стартер-генератором. Кроме того, для новинки будет доступен 2,9-литровый V6 с двумя турбинами, который используется на Alfa Romeo Stelvio и имеет в своем арсенале 513 "лошадок". Это обусловлено тем фактом, что Stelvio и Grecale используют общую платформу. Более подробно об особенностях компактного кроссовера мы узнаем в рамках презентации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в концерне Stellantis дали Alfa Romeo, Chrysler, Maserati и другим брендам 10 лет для достижения успехов.