Кроссовер Maserati Levante стал гибридом

На Шанхайском автошоу прошла мировая презентация нового гибридного кроссовера Maserati Levante Hybrid.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Maserati Levante Hybrid стал продолжением гибридного семейства после премьеры летом прошлого года гибридного спортседана Ghibli.

От родственной модели новинка унаследовала гибридный силовой агрегат на основе 4-цилиндрового бензинового двигателя и вспомогательного электромотора. По словам создателей, новинка стала динамичнее и, конечно же, экологичнее своих собратьев с традиционными ДВС.

Электрическая составляющая гибрида включает стартер-генератор на 48 вольт, электронагнетатель e-Booster и компактную литий-ионную батарею, которая расположена в багажнике для лучшей развесовки. Гибридная силовая установка развивает мощность 330 л.с., а крутящий момент достигает 450 Нм.

Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автомата" ZF. Автомобиль способен развивать скорость до 240 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему требуется всего 6 секунд.

Отличить новинку можно будет по синим акцентам: вставкам на боковых воздухозаборниках и тормозным суппортам. Салон украшают фирменные "трезубцы", вышитые синей нитью, а также оригинальная синяя прошивка сидений.

Мультимедийная система Maserati Intelligent Assistant нового поколения работает на программном обеспечении Android Automotive, что позволяет настраивать интерфейс в соответствии с персональными предпочтениями пользователя.

В презентации новинки принимал участие звезда мирового футбола Дэвид Бэкхэм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, легендарный футболист Дэвид Бекхэм стал бренд-абмасадором Maserati и снялся в рекламе итальянского автопроизводителя.