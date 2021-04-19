Кроссовер Maserati Levante стал гибридом

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Кроссовер Maserati Levante стал гибридом

На Шанхайском автошоу прошла мировая презентация нового гибридного кроссовера Maserati Levante Hybrid.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Maserati Levante Hybrid стал продолжением гибридного семейства после премьеры летом прошлого года гибридного спортседана Ghibli.

Maserati Levante Hybrid стал вторым представителем гибридного семейства бренда

От родственной модели новинка унаследовала гибридный силовой агрегат на основе 4-цилиндрового бензинового двигателя и вспомогательного электромотора. По словам создателей, новинка стала динамичнее и, конечно же, экологичнее своих собратьев с традиционными ДВС.

Гибридная силовая установка развивает мощность 330 л.с.

Электрическая составляющая гибрида включает стартер-генератор на 48 вольт, электронагнетатель e-Booster и компактную литий-ионную батарею, которая расположена в багажнике для лучшей развесовки. Гибридная силовая установка развивает мощность 330 л.с., а крутящий момент достигает 450 Нм.

Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автомата" ZF. Автомобиль способен развивать скорость до 240 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему требуется всего 6 секунд.

Автомобиль способен развивать скорость до 240 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему требуется всего 6 секунд

Отличить новинку можно будет по синим акцентам: вставкам на боковых воздухозаборниках и тормозным суппортам. Салон украшают фирменные "трезубцы", вышитые синей нитью, а также оригинальная синяя прошивка сидений.

Салон украшают фирменные "трезубцы", вышитые синей нитью, а также оригинальная синяя прошивка сидений
Мультимедийная система Maserati Intelligent Assistant нового поколения работает на программном обеспечении Android Automotive

Мультимедийная система Maserati Intelligent Assistant нового поколения работает на программном обеспечении Android Automotive, что позволяет настраивать интерфейс в соответствии с персональными предпочтениями пользователя.

Автомобиль получил оригинальную окраску и стильные колесные диски
Гибридную версию легко узнать по синим декоративным элементам

В презентации новинки принимал участие звезда мирового футбола Дэвид Бэкхэм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, легендарный футболист Дэвид Бекхэм стал бренд-абмасадором Maserati и снялся в рекламе итальянского автопроизводителя.

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