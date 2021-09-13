Manhart показал кроссовер BMW X6 в карбоновом обвесе

Немецкое тюнинговое ателье Manhart показало кроссовер BMW X6 в эффектном карбоновом обвесе. Новинка, получившая имя MHX6 700 WB, выделяется не только внешностью, но и мощным мотором.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана на базе самой мощной и динамичной версии X6 M Competition. По словам мастеров Manhart, это одна из лучший моделей, когда-либо производившихся компанией BMW. Уже "в стоке" она обладает мощностью в 625 л.с. и обеспечивает превосходную динамику.

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Тем не менее, в Manhart решили сделать этот кроссовер еще более впечатляющим. Для этого в ателье поработали как над внешним обликом, так и над технической составляющей. Внешне автомобиль выделяется комплектом Wide Body из 24 деталей, включающих облицовку радиатора, боковые "юбки", передний и задний спойлеры, расширители колесных арок и др.

Интересно, что все эти элементы выполнены из кованного карбона. Инновационная методика изготовления данного материала позволяет получить детали с необычным рисунком, который отличается от характерного плетения карбоновых волокон, полученных традиционным способом.

Из кованного карбона также изготовили капот новинки, корпусы зеркал и задний диффузор. Кузов окрашен в матовый серый оттенок Matte Charcoal Metallic, а также украшен глянцевыми аппликациями черного цвета. Дополняют образ огромные 22-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной размерностью 295/30 спереди и 315/30 – сзади. Дорожный просвет уменьшили на 30 мм за счет модернизации подвески и установки амортизаторов H&R.

Мощность 4,4-литрового битурбированного V8 довели до 730 л.с., а крутящий момент достигает 900 Нм. Для этого на автомобиле установили фирменный блок управления двигателем MHtronik Покупатели могут выбрать различные варианты выхлопной системы, в том числе с "прямотоком".

Для отделки салона также активно используются элементы из кованного карбона. Они украсили приборную панель, карты дверей, центральную консоль и органы управления. Спинки спортивных передних кресел также получили углепластиковые накладки.

Презентацию новинки провели на автошоу IAA-2021 в Мюнхене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Manhart Performance показала свой вариант BMW M3 Competition.