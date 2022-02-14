Manhart анонсировал свой вариант родстера Mercedes-AMG SL

Немецкое тюнинговое ателье Manhart Performance представило очередную новинку. Manhart SL 800 R оснастили форсированным мотором, а также перенастроили трансмиссию.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стильный родстер Mercedes-AMG SL63 имеет в своем арсенале 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 577 л.с. Но, всегда найдется клиент, которому этого покажется мало. Для этой категории покупателей в Manhart Performance подготовили свой вариант родстера, который позволит удовлетворить потребности в более мощной и динамичной машине.

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Новинка получила обозначение SL 800 R, и вы, вероятно, догадываетесь, почему был выбран этот номер. В компании установили новые турбокомпрессоры, более эффективный интеркулер и карбоновый впуск, а также установили фирменный блок управления силовым агрегатом. В результате удалось получить 800 л.с. мощности и более 1000 Нм крутящего момента, и все это отправляется на задние колеса новинки.

Тюнер не предлагает характеристики производительности, но, учитывая, что серийный Mercedes-AMG SL63 разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды на пути к максимальной скорости 390 км/ч, SL 800 R должен быть значительно быстрее. Модификация подвески позволила уменьшить клиренс, а элегантная черно-золотая ливрея, давно ставшая визитной карточкой ателье Manhart Performance, позволит с легкостью выделить автомобиль в дорожном потоке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Manhart Performance "прокачала" дизельную BMW 7-Series.