Mahindra провела ребрендинг и показала новый кроссовер

Индийская компания Mahindra провела ребрендинг. Первым новую стилистику получил компактный кроссовер XUV700.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка сменит в продуктовом портфолио модель XUV500 (2011-2021). Автомобиль оценили в 1,2 млн рупий ($16168), а конкурировать ему придется на индийском рынке с такими моделями, как Hyundai Alcazar, MG Hector Plus и Tata Safari.

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Mahindra XUV700 первым среди автомобилей марки получил новый логотип в виде двух горных вершин. В ближайшее время изменениям подвергнутся все пассажирские модели бренда.

Помимо нового логотипа новинка получила С-образную головную оптику на светодиодах, выразительную облицовку радиатора, выдвижные руки дверей и скульптурные задние крылья. Заднюю дверь украсил интегрированный спойлер.

Габаритные размеры новинки – 4695x1890x1755 мм, а колесная база – 2750 мм. Покупателям будут предложены два варианта салона – 5- и 7-местный. Базовая версия получила цифровую приборную панель с двумя экранами диагональю 8 и 7 дюймов. В топовой версии – оба 10,25-дюймовые. Мультимедийная система поддерживает сервис Amazon Alexa.

В списке базового и опционного оснащения есть разнообразные электронные помощники, включая адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и автоматического переключения дальнего света. Для меломанов предусмотрена аудиосистема Sony с 12-ю динамиками.

Mahindra XUV700 будет предложена с бензиновыми и дизельными моторами, с передним или полным приводом. Турбированный 2-литровый бензиновый ДВС развивает мощность 200 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатыми механической или автоматической КП. 2,2-литровый турбодизель доступен в двух вариантах мощности – 155 и 185 л.с.

В компании планируют предложить XUV700 не только для отечественных покупателей, но и для рынков других стран.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep вновь подал в суд на индийскую компанию Mahindra.