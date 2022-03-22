Maersk сворачивает деятельности в РФ

Датская компания A.P. Moeller-Maersk заявила об уходе с российского рынка. Также перевозчик сообщил своим клиентам о прекращении бизнеса в стране-агрессоре.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Компания уже начала поэтапное свертывание своей активности и не видит перспектив для возобновления деятельности Maersk в России.

"Если ваш груз уже находится в пути, мы сделаем все возможное для исполнения наших обязательства и доставки груза в пункт назначения. В то же время начиная с текущего момента Maersk прекращает прием новых заказов на всех своих сервисах, включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России", – говорится в заявлении.

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"С самого начала конфликта на Украине нашим приоритетом было обеспечение безопасности и благополучия наших сотрудников. В ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки наших российских сотрудников и членов семей", – сообщили в компании.

Maersk планирует вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. В РФ у компании остается порядка 50 тысяч контейнеров, в основном порожних.

Maersk – судоходное подразделение A.P. Moeller-Maersk, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов. Офисы компании в стране-агрессоре находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке.

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