Лучшие автомобили СССР, которые превратились в хлам

Единственный автомобиль – это лучший автомобиль. Следуя такой логике, можно заключить, что машины СССР населению казались чем-то неоспоримо прекрасным, ведь сравнить было не с чем. Только с распадом Союза люди узнали, что такое мировой автопром, созданный для человека.

Но в свое время советские люди мечтали купить довольно посредственные автомобили, которые отличались низкой надежностью, непродуманной безопасностью и слишком высокой ценой. Кроме того, даже за самой простой моделью приходилось долго числиться в очереди. Auto Oboz напомнит об этих автомобилях и покажет, как низко сегодня пали "чудеса" советской инженерии.

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Модели ЗАЗ в советское время находились в начале "пищевой цепочки". Тем не менее, любой автомобиль в СССР был роскошью. ЗАЗ-968 – не исключение. Наверное, сегодня такие машины являются признанной классикой и высоко ценятся коллекционерами? Отнюдь.

Сегодня такую машину можно купить за $600. Предложений много, и покупатели за ними не гоняются. А от былой престижности и ореола мечты не осталось и следа – лишь груда металла, который стремительно ржавеет.

Следующий шаг в иерархии советского автопарка – ВАЗ-2101, или просто "Копейка". Своеобразный советский эквивалент современной Skoda Octavia. Интересно, что сегодня этот автомобиль окончательно перешел в разряд хлама и стоит даже намного дешевле, чем ЗАЗ: купить можно до $400. Сказывается очень большой тираж, в котором произвели ВАЗ-2101 (некоторые источники говорят о 4,8 миллионах экземпляров).

Сегодня менеджеры среднего звена и предприниматели предпочитают Toyota Camry. Как таковой частный бизнес в СССР появился ближе к распаду режима, но понятие представительского автомобиля уже существовало. ГАЗ-24 – яркий представитель такого сегмента. Разумеется, только в пределах советского пространства.

При этом почти никто из гражданских не мог приобрести эту модель – двадцать четвертая предназначалась для партийной элиты, чиновников и глав ведомств и даже для КГБ. Таким был флагман советского автопрома. А сегодня его можно купить за $600.

Наиболее странный "массовый" автомобиль советских времен – ВАЗ-2121 ("Нива"). Несмотря на плачевное состояние дорог (которые за пределами столиц называли скорее направлениями) и суровый климат, население "кормили" преимущественно легковыми седанами.

Но был и внедорожник. Сегодня его можно купить за $1000. Ржавеют они быстрее, чем продаются.

Время все расставило на свои места. В СССР в немногочисленном автомобильном секторе была установлена четкая иерархия. Конструкторы под руководством союзного правительства разработали линейку массовых автомобилей, ограничение в покупке которых представлялось в виде огромной очереди, и представительские модели, которые "простые смертные" не могли купить ни за какие деньги.

Сегодня все эти ржавые остатки можно приобрести в среднем за $500. Только для чего? Любая современная бюджетная модель мирового автопроизводителя является более желанной машиной, чем самый статусный автомобиль СССР.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о советских автомобилях, дизайн которых украли у зарубежных образцов. Многие автолюбители не подозревают об этом до сих пор.