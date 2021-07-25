Автомобили СССР и машины, с которых они скопированы

Для фанатов советской техники мысль об уникальном автопроме СССР кажется очень привычной. Однако на деле собственных разработок в Советском Союзе было катастрофически мало.

Auto Oboz вспомнил самые яркие примеры советского воровства зарубежных наработок. Лишь изредка автомобили в СССР производили по лицензии и официальной договоренности с правообладателем. В основном наработки просто копировали.

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"Ленинград-1" был одним из первых проявлений желания украсть чужие разработки. Жертвой в 1933 году оказался Buick 32-90. Однако советского рвения хватило лишь на сборку 6 копий. Роскошный американский Buick отсталому автопрому СССР оказался не по силам.

Пленные немцы после войны производили "Москвич 400", который в 1946 году был скопирован с полностью устаревшего на тот момент Opel Kadett K38. Интересно, что немцы даже пытались модернизировать конструкцию на современный лад, но делать это им запрещали.

Интересно, что любовь "Москвича" к Opel в советской истории повторится вновь. Например, довольно массовый "Москвич 408" практически полностью повторял Opel Kadett А. Разумеется, речь всегда шла только о внешности – на дороге машины СССР вели себя намного хуже в сравнении с оригиналами и отличались низкой надежностью.

Компактный ЗАЗ-965 скопировал дизайн Fiat 600, а ЗАЗ-966 почти в точности воспроизвел облик NSU Prinz.

"Москвич 2141" был разработан к 1986 году как упрощенная пародия на Simca 1307. Правда, конструкция у советской машины оказалась намного примитивнее, а материалы отделки в салоне потрясали дешевизной и низким качеством.

Для партийной верхушки "конструкторы" приготовили огромный ЗИС-110, который полностью копировал Packard 180. Американский автомобиль по роскоши мог сравниться с Rolls-Royce.

ГАЗ А оказался первым массовым серийным автомобилем СССР. Удивительно, что начать свой автопром решили все же не с воровства – ГАЗ А в 1932 году был лицензионной копией Ford Model A.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях, которые отлично подходят для разбитых украинских дорог. Все машины отличаются надежностью и энергоемкой подвеской.