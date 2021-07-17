Лучшие автомобили для украинских дорог: топ моделей

Украинцы довольно строго подходят к выбору нового автомобиля. Кроме практичности, привлекательной цены, надежности и качества важна подготовка машины к тяжелым украинским дорогам.

Auto Oboz собрал разные модели из нескольких сегментов, которые отлично справляются с ямами и трещинами на асфальте, а также предлагают комплекс лучших потребительских характеристик.

Один из наиболее удачно адаптированных автомобилей для тяжелых условий – Renault Logan. Этот бюджетный седан – настоящий бестселлер в Украине. Доступное авто за 295 000 грн кроме прочего отличается высокой надежностью.

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Если нужен автомобиль похожего формата, но большего размера, подходящий вариант – Skoda Octavia. Ее конструкция как нельзя лучше демонстрирует себя на плохих дорогах. А оснащение радует уровнем и вариативностью. Цена – от 571 000 грн.

Кроссоверы сегодня выбиваются в лидеры продаж. Неудивительно, ведь такие машины начали отбирать покупателей у традиционных седанов и хэтчбеков из-за универсальности и практичности. И дизайн у кроссоверов "боевой". Кроме того, крепкая подвеска и высокий клиренс отлично подходят для штурма легкого бездорожья, не говоря уже о ежедневных поездках по украинским дорогам.

Один из лидеров сегмента – Toyota RAV4, который очень нравится нашим покупателям. В минимальной комплектации автомобиль оценен в 697 000 грн.

У этой машины есть альтернатива, которая также часто взбирается на верхушку статистики продаж новых автомобилей на нашем рынке. Kia Sportage, которая стоит от 530 000 грн.

Если экономия по-настоящему важна, в Украине можно купить еще более доступный кроссовер. Бюджетный Renault Duster обойдется минимум в 371 000 грн. При этом для модели можно заказать и полный привод, но получится дороже.

Продолжая тему автомобилей повышенной проходимости, можно пойти дальше и обратиться к сегменту внедорожников. Для украинских городов это совсем не редкость. Подходящий вариант – Suzuki Jimny от 610 000 грн. Всегда 4х4, прекрасным современным дизайном.

Если же внедорожник в вашем понимании должен быть оснащен современным оборудованием, предлагать высококачественную отделку и просторный салон, значит, не обойтись без Toyota Land Cruiser Prado. Но и заплатить придется больше – от 1 276 000 грн.

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