Идеальные авто на каждый день: лучшие модели

Темп современной жизни подразумевает подвижность. Автомобили доказали свои притязания на первое место в номинации лучшего вида персонального транспорта. Осталось выбрать лучших!

Auto Oboz собрал современные модели, которые совмещают практичность, надежность, высококлассные эксплуатационные характеристики и приятный дизайн. Разве можно придумать что-то лучше? Кстати, предложение можно найти на любой кошелек.

Готовьтесь к тому, что без кроссоверов в подборке не обойтись. Этот сегмент сегодня является наиболее востребованным и универсальным. Настолько, что его характеристики распространяются на другие классы.

Например, бюджетный хэтчбек Renault Sandero. И в стандартной модификации практичная модель выглядит очень хорошо, но во "внедорожном" исполнении Stepway играет новыми красками! В Украине стоит от 353 000 грн.

С этим чешским автомобилем спорить трудно. Украинцы обожают Skoda Octavia! Как и жители других европейских стран. На стороне модели – практичность, надежность, экономичность и классный современный дизайн, который привлекает внимание. Выходит, идеальный автомобиль найден?

Рекомендуем обратить внимание на универсал Skoda Octavia Combi (от 592 000 грн) – с такой машиной будете самым хозяйственным участником дорожного движения.

Продолжая тему универсалов, стоит поговорить о других практичных моделях. Так повелось, что на украинском рынке самые большие "сараи" остались преимущественно в премиальном сегменте. Это обязательно отражается на цене, но приятным бонусом окажется высочайшее качество отделочных материалов и новейшее технологичное оснащение. Кто в своем уме от такого откажется?

Audi A4 allroad ко всему прочему предлагает стильный дизайн, вдохновленный внедорожниками. И не забываем про полный привод. Цена – от 1 290 000 грн. Дорого, но, с другой стороны, всего по цене двух Skoda Octavia.

Пикап – вершина практичности, такой автомобиль своими универсальными характеристиками переплюнет любого в подборке. Mitsubishi L200 за 939 000 грн к списку достоинств добавляет полный привод, рамную конструкцию и потрясающую проходимость. В грузовой отсек не только можно поместить много багажа, но и доставить его практически куда угодно.

Для комфортного ощущения на дороге и настроения в стиле "я все могу" (в разумных пределах) вам подойдет практически любой кроссовер. В этот раз мы выбираем Kia Sportage как один из самых доступных и практичных. Украинские автомобилисты полностью согласны. Цена – от 533 000 грн.

Для наиболее бережливых семьянинов в Украине существует отличный вариант – большой кроссовер Chery Tiggo 8, базовая версия которого оценена в 563 000 грн. Эта модель предлагает 7-местную конфигурацию салона, поэтому все дети (и даже их друзья) поместятся без проблем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о наиболее доступных автомобилях, которые можно выбрать в Украине вместо Renault Logan. Ассортимент машин очень широкий – предложение найдется на любой вкус.