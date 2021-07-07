Lotus показал совершенно новый спорткар Emira

Британская компания Lotus нечасто балует своих фанов новыми моделями. Но в этом году мастера из Хетеля представят сразу две знаковые новинки – анонсированный ранее электрический суперкар Evija и совершенно новое купе Emira, которая сменит продуктовом портфолио сразу три модели – Elise, Exige и Evora.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка должна стать самой массовой моделью в гамме компании и основой для создания разнообразных модификаций, призванных удовлетворить потребности фанов скорости. Кроме того, она будет последней машиной марки, использующей исключительно традиционный ДВС, так как в соответствии со стратегией электрификации Vision80, все последующие модели будут либо гибридными, либо полностью электрическими.

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Дизайн купе Emira выполнен в той же стилистике, что и гиперкар Evija. Облик новинки разрабатывала команда дизайнеров во главе с Расселом Карром. Среди характерных элементов – вертикальные светодиодиодные фары и воздуховоды в форме бумерангов. По сравнению с прежними моделями, которые сменит Emira, автомобиль вырос. Длина новинки – 4412 мм, ширина – 1895 мм, а высота – 1225 мм. Колесная база – 2575 мм. А для повышения стабильности колею расширили. В стандартную комплектацию вошли 20-дюймовые колесные диски.

В основе Emira лежит совершенно новая алюминиевая платформа Sports Car Architecture. Под капотом новинки будет располагаться модернизированный в компании Lotus мотор Toyota V6 3.5 с приводным нагнетателем. В будущем году покупатели смогут заказать версию с 2-литровым турбированным мотором AMG, который используется на Mercedes-AMG A 45, CLA 45 и GLA 45. В зависимости от версии будут доступны 6-ступенчатая "механика", "автомат" Aisin или роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Мощность моторов будет варьироваться в диапазоне от 360 до 400 л.с., что позволит разгонять машину до первой "сотни" менее чем за 4,5 секунды, а максимальная скорость топовых версий будет достигать 290 км/ч.

Стоимость нового купе Lotus Emira будет начинаться примерно с 72 тысяч евро. Продажи запланированы на весну будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобиль Lotus будет звучать как болид Ф1.