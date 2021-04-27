Британский Lotus готовит множество новинок

Британский автопроизводитель Lotus в ближайшее время представит 4 новых платформы, а также несколько интересных новинок.

Об этом сообщает пресс-служба компании. После приобретения китайским холдингом Geely у компании Lotus получила серьезные перспективы для развития. Британская марка спортивных автомобилей намерена трансформироваться из нишевого бренда в полноценного глобального производителя. В ближайших планах компании презентация новых моделей – электрического гиперкара Evija и модели Emira с традиционным ДВС.

В настоящее время ведутся работы по созданию четырех новых платформ, в том числе, для моделей премиум класса. В создании первой для компании глобальной платформы Evolution принимают участие специалисты холдинга из Китая, Швеции и Германии. Она будет использоваться для первого в истории марки кроссовера.

Еще одна платформа, получившая название E-Sports, станет основой для создания спортивных электромобилей Lotus. Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве с Alpine, она будет использоваться для спорткаров французской компании.

Гиперкар Evija, дебют которого запланирован в нынешнем году, получит архитектуру Extreme. Электрический болид получит в свое распоряжение четыре электродвигателя суммарной мощностью 1471 кВт (2000 л.с.). С таким арсеналом новинки претендует на звание самого мощного серийного автомобиля в мире.

Интересно, что Evija будет и самой легкой в своей категории – ее масса всего 1680 кг. На разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется менее 3 секунд, а максимальная скорость будет достигать 320 км/ч. Заявлений запас хода новинки – 346 км по циклу WLTP.

А уже 6 июля компания представит спортивную модель Emira, которая придет на смену спорткарам Elise, Exige и Evora. Она будет отличаться улучшенной эргономикой и комфортом, а в движение автомобиль будет приводить новый ДВС от известного бренда, имя которого раскроют в рамках презентации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобиль Lotus будет звучать как болид Ф1.