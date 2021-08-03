Lincoln показал роскошный внедорожник Aviator Shinola

Два американских премиум-бренда Lincoln и Shinola объединили усилия при создании новой версии кроссовера Aviator. Новинку презентуют на фестивале в Пеббл-Бич.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Идея создания автомобиля в партнерстве с брендами модной одежды и аксессуаров не нова, но в последнее время такие проекты встречаются все реже.

Порадовать модников и модниц решили в компании Lincoln. Они "случайно" оказались в гостях у компании Shinola, которая любезно предложила познакомиться с ассортиментом предлагаемой продукции. Результатом коллаборации стал концепт Aviator Shinola.

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Внешне внедорожник выделяется особой окраской кузова, выполненной по аналогии с перламутровыми циферблатами часов Shinola. Медные акценты используются для оформления уникальной облицовки радиатора, изящных колесных дисков и декоративных вставок.

Не менее эффектно выглядит салон концепта, для отделки которого используется кожа цвета виски и светлая замша с контрастными текстильными вставками. Полностью цифровая приборная панель украшена кожей, замшей и полированными металлическими вставками.

В компании не уточняют, какой силовой агрегат установлен на концепте. Напомним, что Aviator предлагается в двух версиях. Первая оснащена 3-литровым мотором V6 с двумя турбинами, который развивает мощность 406 л.с. Гибридная версия PHEV оснащена аналогичным V6, в паре с которым работает вспомогательный электромотор, питание для которого обеспечивает батарея емкостью 13,6 кВтч. Такой кроссовер имеет в своем арсенале 501 л.с., а также способен исключительно на электротяге преодолевать до 34 км.

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