Шпионы заметили новый Lincoln Navigator 2022 года

Внедорожник Lincoln Navigator 2022 заметили на испытаниях. Шпионам удалось увидеть новые детали интерьера и экстерьера.

На передней части появились новые фары. Под ними также новые фонари, которые по сравнению с предыдущей моделью стали немного тоньше. Об этом сообщает Motor1.

Камуфляж все еще прячет немного боковые вентиляционные отверстия и заднюю часть. Последняя может также получить более тонкие фонари, которые были бы связаны световой полосой вдоль багажника.

Однако наибольшее изменение находится внутри, где установили массивный информационно-развлекательный экран. Его добавление должно позволить Navigator лучше конкурировать с новыми Cadillac Escalade и Jeep Grand Wagoneer.

Вероятно, дисплей будет использовать обновленную версию операционной системы Ford Sync 3. В нем будут доступны Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. Больше информации о модели появится во время официального дебюта, который ожидается в ближайшие месяцы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lincoln представила среднеразмерный седан Zephyr Reflection. Он предназначен исключительно для китайского рынка.