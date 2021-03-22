Lexus представил эксклюзивную версию седана IS

Lexus презентовал самую мощную в истории модели версию IS 500 F Sport Performance Launch Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спустя месяц после дебюта седана IS 500 F Sport Performance, компания Lexus представляет версию Launch Edition. Всего будет изготовлено 500 экземпляров, которые будут доступны только для покупателей в Северной Америке.

IS 500 Launch Edition получит в свое распоряжение атмосферный 5-литровый V8. Он развивает мощность 478 л.с. при 7100 об/мин и 536 Нм при 4800 об/мин. В паре с ним работает исключительно 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

По сравнению с обычным седаном IS 500, версия Launch Edition отличается отделкой интерьера из черной и серой замши Ultrasuede, которая украшает передние и задние кресла, дверные карты и центральную консоль.

Кроме того, рулевое колесо с подогревом получило декоративные вставки из серебристого ясеня с черным логотипом F Sport Performance. На центральной консоли, также отделанной серебристым ясенем, установили плакетку с порядковым номером экземпляра. На приборной шкале F Sport активируется особая заставка Launch Edition.

Внешне IS 500 Launch Edition выделяется 19-дюймовыми 7-спицевыми кованными дисками Matte Black BBS. Стоить отметить, что каждый их них весит на 1,8 кг меньше, чем аналогичные диски на модели IS F Sport.

Launch Edition не останется незамеченным благодаря эксклюзивному цвету Incognito, в который будут окрашены все 500 экземпляров новинки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus создала концепт автомобиля для геймеров Gamers 'IS. Его разработали вместе с подписчиками стримершы Лесли Фу, известной под ником Fuslie, которая на Twitch имеет более полумиллиона фолловеров.