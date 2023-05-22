Lexus анонсировал самый компактный кроссовер

Представители премиального бренд Lexus поделились первой информацией и тизерами новой модели LBX. Новинка станет аналогом родственного Toyota Yaris Cross, а дебют субкомпактного городского кроссовера намечен на начало июня.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Lexus подготовила очередной приятный сюрприз для своих многочисленных фанов. Совсем скоро в модельной гамме появится самый маленький представитель семейства SUV. Новинка получит обозначение LBX и займет самую нижнюю строчку в гамме кроссоверов марки.

Используемая в аббревиатуре буква "X" означает принадлежность к большой семье кроссоверов, представленных на сегодняшний день популярными моделями LX, GX, RX, NX и UX. Литера "B" свидетельствует, что новинка позиционируется в субкомпактном В-сегменте рынка.

На первых изображениях виден короткий капот и агрессивный рисунок светодиодных фар, объединенных хромированным молдингом. Фирменную веретенообразную облицовку радиатора у новинки заменили решеткой из множества шестиугольников. Сзади установили светодиодную ленту сложной формы, которая протянулась на всю ширину панели.

Предположительно LBX построен на платформе Toyota Yaris Cross и займет место на ступеньку ниже Lexus UX. Напомним, что кроссовер Toyota имеет размеры 4180 х 1765 х 1560 мм, а основным силовым агрегатом является гибридная установка с 3-цилиндровым 1,5-литровым мотором VVT-i и двумя (4х2) или тремя (4х4) электромоторами.

Подробности о новинки от Lexus станут известны после презентации модели, которая состоится через две недели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Lexus представила обновленный кроссовер RX.