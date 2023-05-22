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Lexus анонсировал самый компактный кроссовер

Сергей Иванов
Новости
2 минуты
1,0 т.
Lexus анонсировал самый компактный кроссовер

Представители премиального бренд Lexus поделились первой информацией и тизерами новой модели LBX. Новинка станет аналогом родственного Toyota Yaris Cross, а дебют субкомпактного городского кроссовера намечен на начало июня.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Lexus подготовила очередной приятный сюрприз для своих многочисленных фанов. Совсем скоро в модельной гамме появится самый маленький представитель семейства SUV. Новинка получит обозначение LBX и займет самую нижнюю строчку в гамме кроссоверов марки.

Используемая в аббревиатуре буква "X" означает принадлежность к большой семье кроссоверов, представленных на сегодняшний день популярными моделями LX, GX, RX, NX и UX. Литера "B" свидетельствует, что новинка позиционируется в субкомпактном В-сегменте рынка.

Lexus анонсировал самый компактный кроссовер

На первых изображениях виден короткий капот и агрессивный рисунок светодиодных фар, объединенных хромированным молдингом. Фирменную веретенообразную облицовку радиатора у новинки заменили решеткой из множества шестиугольников. Сзади установили светодиодную ленту сложной формы, которая протянулась на всю ширину панели.

Lexus анонсировал самый компактный кроссовер

Предположительно LBX построен на платформе Toyota Yaris Cross и займет место на ступеньку ниже Lexus UX. Напомним, что кроссовер Toyota имеет размеры 4180 х 1765 х 1560 мм, а основным силовым агрегатом является гибридная установка с 3-цилиндровым 1,5-литровым мотором VVT-i и двумя (4х2) или тремя (4х4) электромоторами.

Lexus анонсировал самый компактный кроссовер

Подробности о новинки от Lexus станут известны после презентации модели, которая состоится через две недели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Lexus представила обновленный кроссовер RX.