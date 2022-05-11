Land Rover презентовал новое поколение Range Rover Sport. Видео

Британская компания Jaguar Land Rover представила для своих поклонников новое поколение внедорожника Range Rover Sport. Автомобиль стал крупнее, мощнее и имеет увеличенный запас хода на электротяге у гибридных версий.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн новинки продолжает развитие стилистики более крупного флагманского Range Rover. Автомобиль имеет обтекаемую форму со сглаженными углами, спрятанными ручками дверей и оригинальной тонкой светотехникой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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За счет увеличения колесной базы на 54 мм (2977 мм) в салоне стало просторнее. В списке опций появились массажные кресла с 22-мя регулировками, "продвинутая" система вентиляции и очистки воздуха, аудиосистема Meridian мощностью 1430 Вт и 29-ю динамиками, система подавления внешних шумов и 13,7-дюймовый экран шкалы приборов. Управление всеми вспомогательными функциями возложено на 13,1-дюймовй сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы Pivo Pro и поддержкой Amazon Alexa.

Для новинки будет доступна широкая гамма бензиновых, дизельных и гибридных силовых агрегатов мощностью о 300 до 530 л.с. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF, а система полного привода Intelligent All-Wheel Drive позволяет отключать переднюю пару колес для снижения расхода топлива. В 2024 году компания обещает предложить полностью электрический вариант внедорожника.

Топовый Range Rover Sport P530 получил 4,4-литровый мотор BMW V8, который имеет в своем арсенале 530 "лошадок". А гибридная модификация P510e обеспечивает 510 л.с. Она использует 3-литровый рядный 6-цилиндровый мотор семейства Ingenium и батарею емкостью 38,2 кВтч.

Версия P440e способна преодолеть до 114 км по циклу WLTP на электротяге, а P510 – 113 км. Гибридные модификации с PHEV могут проехать до 88 км, что почти вдвое превышает показатели прежней модели P400e (48 км). Кроме того, новинка может подзаряжаться на станциях мощностью 50 кВт, которые позволят зарядить батарею до 80% ее емкости за 40 минут.

Автомобиль получил активную систему контроля кренов. А в комплектации First Edition есть пакет Stormer Handling, в который помимо упомянутого контроля кренов вошли подруливающая задняя ось, активный электронный дифференциал и система распределения крутящего момента.

Land Rover получил новую пневмоподвеску и систему подруливания задних колес для улучшения маневренности. Система Terrain Response пополнилась функцией круиз-контроля на бездорожье. А режим Wade Mode автоматически увеличивает клиренс и закрывает вентиляционные отверстия для преодоления водных преград глубиной до 900 мм.

Стоимость Range Rover Sport в Великобритании стартует с 79125 фунтов, а в США за базовую версию P360 SE просят от $83000. Это ощутимо дороже предшественника, цена на который начиналась с $70900, но значительно дешевле нового Range Rover, который обойдется минимум в $104500.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Land Rover готовит длиннобазную версию Land Rover Defender.