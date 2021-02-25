Land Rover представил новый Defender с V8

Land Rover официально представил свой новый флагман Defender. Он оснащен V8 с наддувом, который выдает 518 лошадиных сил и 625 Нм.

Модель разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а его максимальная скорость – 240 км/ч. В сочетании с двигателем работает восьмиступенчатая АКП, что ведет все четыре колеса. Об этом сообщает Carscoops.

Также автомобилю улучшили пружину и амортизаторы и оснастили его стабилизаторами поперечной устойчивости. Кроме того, установлен дополнительный электронный активный задний дифференциал и новый контроллер Yaw, который настраивает мощность автомобиля на поворотах.

В систему выбора режима езды добавили эксклюзивную схему Dynamic, что позволяет сделать автомобиль более динамичным и облегчить управление, из-за лучшего отзыв мотора на нажатие акселератора.

Визуально модель V8 отличается от других обновленной выхлопной системой, 22-дюймовыми колесами с темно-серой отделкой и синими тормозными суппортами. Defender доступен только в трех цветах: Carpathian Grey, Yulong White, and Santorini Black. Все они имеют черную крышу. Салон автомобиля отделали специальной кожей Ebony Windsor и алькантарой.

Цены на Land Rover Defender V8 2022 еще не объявили, но, вероятно, они начнутся с 85 000 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Land Rover Classic выпустит лимитированную серию внедорожников Defender Works V8 Trophy. Они будут участвовать в эксклюзивных соревнованиях в британском замке Истнор.