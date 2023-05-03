Land Rover представил новые версии Defender

Британская компания Land Rover расширяет модельный ряд. В линейку добавили новый Defender 130 Outbound и Defender 130 V8 мощностью 500 л.с. Кроме того, появился пакет отделки экстерьера County для Defender 110.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пятиместный Defender 130 Outbound создан на базе самой большой модели внедорожника. Версия Outbound имеет эксклюзивную цветовую палитру: Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey и Eiger Grey. Бамперы и радиаторная решетка получили матовое покрытие Shadow Atlas Matt, а боковые вентиляционные отверстия – выполнены в цвете Anthracite.

Для новинки доступны 20-дюймовые колеса черного цвета Gloss Black и 22-дюймовые матовые Shadow Atlas Matt по выбору. Выполненные в цвете кузова задние панели и декоративные накладки на задних стойках делают экстерьер автомобиля еще более выразительным. Опционально доступна матовая защитная пленка.

Интерьер нового Defender 130 Outbound имеет два варианта отделки: кожей Windsor или тканью Resist. Владельцы могут самостоятельно выбрать тактильные материалы, которые лучше всего соответствуют их стилю жизни. Все они выполнены в цвете Ebony с отделкой потолка Ebony Morzine, декоративными накладками Robustec и поперечной балкой авто с атласным черным порошковым покрытием.

Каждая деталь интерьера тщательно продумана. К примеру, крепкий резиновый коврик можно разложить, чтобы защитить бампер во время загрузки громоздкого багажа. Доступны дополнительные места для хранения вещей, а крепеж и грузовая сетка помогут удобно закрепить разное оборудование. Объем багажного отделения – 2516 л со сложенным рядом сидений или 1329 л – с установленными задними сиденьями. Почти ровный пол багажного отделения имеет длину 1267 мм. Помимо вместительного багажника Defender 130 Outbound может тянуть за собой прицеп весом до 3 тонн. Подсоединить прицеп или лафет стало легче благодаря электронной пневматической подвеске. Она управляется панелью переключателей в дверях багажника, поднимает и опускает заднюю часть автомобиля.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем Ingenium P400 с технологией мягкого гибрида (MHEV). Внедорожник имеет интеллектуальную систему полного привода и систему автоматической адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2. Электронная пневматическая подвеска и система адаптивной динамики Adaptive Dynamics являются стандартными для Defender 130 Outbound. Усовершенствованные технологии вождения по бездорожью позволяют легко и уверенно двигаться по любой местности: пневмоподвеска обеспечивает артикуляцию до 430 мм. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 900 мм.

Вторая новинка в семействе Defender 130 – версия с 5-литровым V8 с наддувом. Он обеспечивает мощность до 500 л.с., а крутящий момент достигает 610 Нм. Благодаря этому внедорожник ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Теперь Defender 130 имеет выбор из трех двигателей, в том числе двух 6-цилиндровых – бензиновым Ingenium P400 и дизельным D300.

Для Defender 130 V8 подготовили эксклюзивные цвета Carpathian Grey и Santorini Black. Автомобиль оснащен раздвижной панорамной крышей черного цвета и логотипом V8. Матричные светодиодные фары с фирменными дневными ходовыми огнями, затемненные задние фонари, тонированные стекла четыре патрубка выхлопной системы и 22-дюймовые легкосплавные диски Satin Dark Grey довершают образ.

Водительские сиденья имеют 14 настроек с функцией памяти, а также функции подогрева и охлаждения. Они украшены кожей Windsor Ebony, замшей Dinamica и тканью Robustec. Руль с замшевой отделкой также обладает функцией подогрева. Потолок выполнен в цвете Ebony Morzine, а поперечная балка – Satin Black. Автомобиль оснащен четырехзонным климат-контролем, функцией подогрева сидений третьего ряда, подогрева и охлаждения сидений второго ряда, аудиосистемой Meridian, проекционным дисплеем, интерактивным дисплеем водителя и системой очистки воздуха в салоне Cabin Air Purification Plus.

Defender 130 V8 оснащен 11,4-дюймовым сенсорным экраном информационно развлекательной системы Pivi Pro и глобальной навигационной системой what3words. Программное обеспечение обновляется удаленно. Обычно автомобиль поддерживает Apple CarPlayTM 6 и Android Auto 6, доступное беспроводное зарядное устройство.

Еще одна новинка – украшение экстерьера County для Defender 110. Пакет доступен для версий S и SE. Он включает в себя графический рисунок County вдоль дверей и боковин кузова, а также на порогах. 20-дюймовые легкосплавные диски доступны в двух вариантах.

В Украине Defender 130 Outbound, 130 V8 и Defender 110 с пакетом украшения экстерьера County ожидаются в сентябре 2023 года. Автомобили доступны для заказа в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover, стоимость будет сообщена позже.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, компания Land Rover отметила 75-летие версией Defender 75 Limited Edition.