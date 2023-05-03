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Land Rover представил новые версии Defender

Сергей Иванов
Новости
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Land Rover представил новые версии Defender

Британская компания Land Rover расширяет модельный ряд. В линейку добавили новый Defender 130 Outbound и Defender 130 V8 мощностью 500 л.с. Кроме того, появился пакет отделки экстерьера County для Defender 110.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пятиместный Defender 130 Outbound создан на базе самой большой модели внедорожника. Версия Outbound имеет эксклюзивную цветовую палитру: Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey и Eiger Grey. Бамперы и радиаторная решетка получили матовое покрытие Shadow Atlas Matt, а боковые вентиляционные отверстия – выполнены в цвете Anthracite.

Land Rover представил новые версии Defender

Для новинки доступны 20-дюймовые колеса черного цвета Gloss Black и 22-дюймовые матовые Shadow Atlas Matt по выбору. Выполненные в цвете кузова задние панели и декоративные накладки на задних стойках делают экстерьер автомобиля еще более выразительным. Опционально доступна матовая защитная пленка.

Land Rover представил новые версии Defender

Интерьер нового Defender 130 Outbound имеет два варианта отделки: кожей Windsor или тканью Resist. Владельцы могут самостоятельно выбрать тактильные материалы, которые лучше всего соответствуют их стилю жизни. Все они выполнены в цвете Ebony с отделкой потолка Ebony Morzine, декоративными накладками Robustec и поперечной балкой авто с атласным черным порошковым покрытием.

Land Rover представил новые версии Defender

Каждая деталь интерьера тщательно продумана. К примеру, крепкий резиновый коврик можно разложить, чтобы защитить бампер во время загрузки громоздкого багажа. Доступны дополнительные места для хранения вещей, а крепеж и грузовая сетка помогут удобно закрепить разное оборудование. Объем багажного отделения – 2516 л со сложенным рядом сидений или 1329 л – с установленными задними сиденьями. Почти ровный пол багажного отделения имеет длину 1267 мм. Помимо вместительного багажника Defender 130 Outbound может тянуть за собой прицеп весом до 3 тонн. Подсоединить прицеп или лафет стало легче благодаря электронной пневматической подвеске. Она управляется панелью переключателей в дверях багажника, поднимает и опускает заднюю часть автомобиля.

Land Rover представил новые версии Defender

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем Ingenium P400 с технологией мягкого гибрида (MHEV). Внедорожник имеет интеллектуальную систему полного привода и систему автоматической адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2. Электронная пневматическая подвеска и система адаптивной динамики Adaptive Dynamics являются стандартными для Defender 130 Outbound. Усовершенствованные технологии вождения по бездорожью позволяют легко и уверенно двигаться по любой местности: пневмоподвеска обеспечивает артикуляцию до 430 мм. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 900 мм.

Вторая новинка в семействе Defender 130 – версия с 5-литровым V8 с наддувом. Он обеспечивает мощность до 500 л.с., а крутящий момент достигает 610 Нм. Благодаря этому внедорожник ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Теперь Defender 130 имеет выбор из трех двигателей, в том числе двух 6-цилиндровых – бензиновым Ingenium P400 и дизельным D300.

Land Rover представил новые версии Defender

Для Defender 130 V8 подготовили эксклюзивные цвета Carpathian Grey и Santorini Black. Автомобиль оснащен раздвижной панорамной крышей черного цвета и логотипом V8. Матричные светодиодные фары с фирменными дневными ходовыми огнями, затемненные задние фонари, тонированные стекла четыре патрубка выхлопной системы и 22-дюймовые легкосплавные диски Satin Dark Grey довершают образ.

Водительские сиденья имеют 14 настроек с функцией памяти, а также функции подогрева и охлаждения. Они украшены кожей Windsor Ebony, замшей Dinamica и тканью Robustec. Руль с замшевой отделкой также обладает функцией подогрева. Потолок выполнен в цвете Ebony Morzine, а поперечная балка – Satin Black. Автомобиль оснащен четырехзонным климат-контролем, функцией подогрева сидений третьего ряда, подогрева и охлаждения сидений второго ряда, аудиосистемой Meridian, проекционным дисплеем, интерактивным дисплеем водителя и системой очистки воздуха в салоне Cabin Air Purification Plus.

Land Rover представил новые версии Defender

Defender 130 V8 оснащен 11,4-дюймовым сенсорным экраном информационно развлекательной системы Pivi Pro и глобальной навигационной системой what3words. Программное обеспечение обновляется удаленно. Обычно автомобиль поддерживает Apple CarPlayTM 6 и Android Auto 6, доступное беспроводное зарядное устройство.

Еще одна новинка – украшение экстерьера County для Defender 110. Пакет доступен для версий S и SE. Он включает в себя графический рисунок County вдоль дверей и боковин кузова, а также на порогах. 20-дюймовые легкосплавные диски доступны в двух вариантах.

Land Rover представил новые версии Defender

В Украине Defender 130 Outbound, 130 V8 и Defender 110 с пакетом украшения экстерьера County ожидаются в сентябре 2023 года. Автомобили доступны для заказа в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover, стоимость будет сообщена позже.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, компания Land Rover отметила 75-летие версией Defender 75 Limited Edition.