Land Rover Defender из фильма о Джеймсе Бонде появился в Киеве

В столице в автосалоне Jaguar Land Rover Киев Запад экспонируется Land Rover Defender, который участвовал в съемках фильма "007: Не время умирать".

Главный герой Джеймс Бонд ездил на Aston Martin, а Land Rover Defender выбрали "плохие парни". В фильме внедорожники прыгали на трамплинах, передвигались по бездорожью, преодолевали водные преграды, переворачивались и повреждались. Об этом сообщает "24 канал" (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Land Rover Defender на съемках фильма "007: не время умирать" Land Rover

Одна из уцелевших моделей приехала в Киев, и она даже в той грязи, которой покрылась на съемках. Автомобиль экспонируется открытым, поэтому можно увидеть оснащение Defender, который снимался в фильме о Бонде.

Машина участвовала в каскадерских трюках, поэтому внутри установили каркас безопасности, предохранительные топливные элементы, системы пожаротушения, гидравлические ручные тормоза, разъединители аккумуляторов, гоночные сиденья с пятиточечными ремнями безопасности.

Автомобилю установили каркас безопасности 24 канал

Клиренс нового Land Rover Defender составляет 291 мм. Он обеспечивает значения углов въезда, продольной проходимости и съезда 38, 28 и 40 градусов соответственно. Благодаря системе Terrain Response 2 максимальная глубина преодоления брода составляет 900 мм.

Команда дизайнеров автомобиля тесно сотрудничала с руководителем по спецэффектам и боевым транспортным средствам Крисом Корбулдом над требованиями к Defender. Внедорожники для съемок стали первыми автомобилями этой модели, которые были произведены на новом заводе Jaguar Land Rover в Словакии.

Во время созданием внедорожника команда дизайнеров сотрудничала с руководителем спецэффектов ленты 24 канал

Они были созданы на основе Defender X в черном цвете Santorini Black с темными 20-дюймовыми колесами и профессиональными шинами для бездорожья.

Отмечается, что в автосалоне рядом с "бондовским" Land Rover Defender можно увидеть и товарные машины, чтобы сравнить их.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Land Rover представил новый Defender, который оснащен V8 с наддувом мощностью 518 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента.