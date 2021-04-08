Land Rover Defender з фільму про Джеймса Бонда з’явився у Києві

У столиці в автосалоні Jaguar Land Rover Київ Захід експонується Land Rover Defender, який брав участь у зйомках фільму "007: Не час помирати".

Головний герой Джеймс Бонд їздив на Aston Martin, а Land Rover Defender обрали "погані хлопці". В фільмі позашляховики стрибали на трамплінах, пересувалися бездоріжжям, долали водні перешкоди, переверталися та пошкоджувалися. Про це повідомляє "24 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Land Rover Defender на зйомках фільму "007: Не час помирати" Land Rover

Одна з вцілілих моделей приїхала у Київ, і вона навіть у тому бруді, яким покрилася на зйомках. Автомобіль експонується відкритим, тому можна побачити оснащення Defender, який знімався у фільмі про Бонда.

Машина брала участь в каскадерських трюках, тож всередині встановили каркас безпеки, запобіжні паливні елементи, системи пожежогасіння, гідравлічні ручні гальма, роз'єднувачі акумуляторів, гоночні сидіннями з п'ятиточковими ременями безпеки.

Автомобілю встановили каркас безпеки 24 канал

Кліренс нового Land Rover Defender становить 291 мм. Він забезпечує значення кутів в’їзду, поздовжньої прохідності та з’їзду 38, 28 та 40 градусів відповідно. Завдяки системі Terrain Response 2 максимальна глибина подолання броду становить 900 мм.

Команда дизайнерів автомобіля тісно співпрацювала з керівником зі спецефектів і бойових транспортних засобів Крісом Корбулдом над вимогами до Defender. Позашляховики для зйомок стали першими автомобілями цієї моделі, які були вироблені на новому заводі Jaguar Land Rover у Словаччині.

Під час створенням позашляховика команда дизайнерів співпрацювала з керівником спецефектів стрічки 24 канал

Вони були створені на основі Defender X у чорному кольорі Santorini Black із темними 20-дюймовими колесами та професійними шинами для бездоріжжя.

Зазначається, що в автосалоні поряд з "бондівським" Land Rover Defender можна побачити і товарні машини, щоб порівняти їх.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Land Rover презентував новий Defender, який оснащений V8 із наддувом потужністю 518 кінських сил і 625 Нм крутного моменту.