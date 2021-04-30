Культовый Porsche 911 превратили в арт-объект

Группа канадских художников из Art Cars Project превратила культовый спорткар Porsche 911 Carrera в уникальный арт-объект.

Об этом сообщается на сайте проекта. Автомобиль будет представлен в экспозиции Национального музея изящных искусств Квебека (Musée National des Beaux-Arts du Québe) в Канаде.

Над созданием оригинального творения работали Доминик Бесне (Dominic Besner) и Ив Тибо (Yves Thibeault). Основой для "полотна" послужил Porsche 911 Carrera 1989 года. В его художественной росписи использована широкая палитра цветов. Дополняют образ фирменные 16-дюймовые колесные диски Fuchs с шинами Pirelli Cinturato размерностью 205/50 спереди и 225/50 – сзади.

Интерьер автомобиля отделан бежевой кожей, а комфорт в дороге обеспечат кондиционер и аудиосистема Kenwood с CD-плеером.

На счету Art Cars Project целый ряд подобных работ, а первый "художественный" Porsche был создан мастерами в 2003 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW показала новую машину, которая станет девятнадцатым объектом коллекции BMW Art Car. Над новинкой, построенной на базе гоночного купе M6 GTLM, работал известный американский художник Джон Балдессари, работающий в стилистике концептуального искусства.