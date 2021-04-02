Кроссовер Ferrari Purosangue выехал на тесты с очень низким клиренсом

Кроссовер Ferrari Purosangue заметили на тестах с очень низким клиренсом Похоже, что его высоту можно будет менять.

Модель испытывают под сильно модифицированным кузовом Maserati Levante, и по сравнению с ним Ferrari получила несколько внешних доработок. Фары кажутся разрезанными, или форма по крайней мере отличается из-за ленты, которая их покрывает. Об этом сообщает Motor1.

Также здесь более круглый капот и, похоже, что автомобилю расширят крылья, намекая на широкую колею. Сзади с каждой стороны выходит пара выхлопных труб.

Несмотря на то, что для тестирования используют кузов Levante, Purosangue имеет совсем другую платформу. Здесь двигатель установлен за передней осью, а автоматическая система с двойным сцеплением – сзади для улучшения баланса веса.

Архитектура может поддерживать полный привод и гибридные силовые агрегаты. V12 с электрическим приводом является одним из двигателей, который получит кроссовер.

Новинка будет иметь переменную высоту езды, вероятно из-за пневматической подвески. Судя по этим шпионских фото, водители могут опустить кроссовер, чтобы сидеть совсем у дороги. Но эти изображения не показывают, можно ли будет поднять транспортное средство достаточно высоко, чтобы преодолеть препятствия. Вряд ли он будет способен на серьезные бездорожья.

Платформа Purosangue может поддерживать различные длины колесной базы, в зависимости от того, сколько места компания хочет выделить для пассажиров. Документация Ferrari указывает, что внутри будет просторно и удобно. Дебют автомобиля состоится до 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Purosangue заметили на испытаниях в Италии. Ожидается, что он станет самым продаваемым Ferrari в истории.