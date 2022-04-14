Компания Volvo отметила свое 95-летие

Всемирно известная шведская автомобильная компания Volvo отметила 95-летие. Первые серийные автомобили Volvo выехали с завода в Лундби 14 апреля 1927 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Своим появлениям Volvo обязана двум энтузиастам – Ассару Габриэльсону и Густаву Ларсену. Их знаменательная встреча состоялась летом 1924 года в Стокгольме. Первый был главой представительства шведской компании SKF во Франции, второй – инженером этой же фирмы. Оба были увлечены идеей создания первого национального шведского автомобиля. Обсудив планы, Ассар и Густав решились действовать сообща, а уже осенью того же года их проект начал реализовываться.

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Каждый из партнеров отвечали за свою часть бизнеса. Ларсен занялся подбором и формирование штата будущей компании, а Габриэльсон обратился за помощью в компанию SKF, которая уже тогда была крупным и успешным производителем подшипников для различных отраслей промышленности.

В сентябре 1924 года Ларсон подготовил проект по организации производства 4 тысяч автомобилей в год. На должность главного конструктора компаньоны пригласили Яна Смита, несколько лет изучавший технологические процессы на автомобильных заводах в американском Детройте. Вскоре нашелся и дизайнер – лучший в стране пейзажист и портретист Хелмер МасОлле.

За несколько недель были созданы рабочие чертежи 4-местного автомобиля, за которые Смит впоследствии удостоился золотой медали Королевской шведской академии искусств. А разрабатывавший дизайн МасОлле взял за основу свой Voisin, сохранив стиль и оперение. Его кисти принадлежит оригинальная эмблема, украсившая радиаторную решетку автомобиля. Габриэльссон разместил заказы на комплектующие для 10 прототипов на нескольких шведских предприятиях. Двигатели стал производить завод Pentavercen. Рамы и мосты взялись изготовить на фирме Bofors, а кузова заказали в стокгольмском ателье Адольфа Фрейшасса. Таким образом, девять кабриолетов и седан были полностью изготовлены шведскими специалистами.

В августе 1926 года между руководством SKF и Габриельссоном было подписано соглашение об инвестициях в производство автомобилей 2 миллионов крон. Поскольку одним из основных направлений деятельности компании SKF являлось изготовление подшипников, для автомобилей было предложено использовать зарегистрированную ей еще в 1915 году торговую марку Volvo, которая в переводе с латыни означает – "я качусь".

Первенец марки – Volvo ÖV4 – имел кузов фаэтон с мягким складным верхом и панелями из березы и ясеня, обшитых листовым металлом. Под капотом располагался рядный 4-цилиндровый двигатель объем 1944 см3 Он развивал мощность 28 л.с. и работал в паре с 3-ступенчатой механической коробкой передач без синхронизаторов. Всего компания изготовила 275 экземпляров модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, современные модели Volvo получат обновления "по воздуху".