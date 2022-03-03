Компания Leoni закрыла два завода в Украине

Закрытие двух заводов Leoni в Украине привело к остановке производств у ряда автокомпаний. Теперь производитель электропроводки хочет попытаться удовлетворить спрос других заводов.

Об этом сообщает Automobilwoche. Немецкая компания Leoni пытается компенсировать потерю производства, вызванную закрытием двух украинских заводов. "Мы работаем — в тесном сотрудничестве с нашими клиентами и поставщиками — на полной скорости, чтобы справиться с последствиями текущих перерывов в производстве на двух наших заводах в Стрые и Коломые, вызванных агрессивной войной России против Украины, для всех участников, насколько это возможно", — заявили в компании. Обычно на двух простаивающих заводах работает 7000 сотрудников.

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"В настоящее время мы рассматриваем все варианты покрытия производственных потерь", — говорится в заявлении. В настоящее время Leoni поставляет продукцию своим клиентам с заводов в Марокко, Тунисе, Сербии и Румынии.

Прекращение производства в Украине у Leoni и ряда других поставщиков может повлиять на доступность запчастей, особенно в европейской автомобильной промышленности. По данным украинской компании "Украинаинвест", в нашей стране базируются 22 иностранные компании, которые производят детали для автомобильной промышленности на 38 заводах. Помимо Leoni, к ним относятся и другие производители электромонтажных систем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, отсутствие украинских комплектующих уже привело к остановке производства на ряде заводов концерна VW.