Война в Украине угрожает остановить производство Volkswagen

После нападения России на Украину у немецкого концерна VW появились новые проблемы. После Цвиккау и Дрездена производственные линии в Вольфсбурге и Ганновере вскоре остановятся. Причина – недостающие запчасти с Западной Украины.

Об этом сообщает Automobilwoche. После нехватки чипов в последние месяцы заводу VW в Вольфсбурге грозит следующая проблема: из-за деталей из Украины, которые не могут быть доставлены из-за нападения России, производственные линии на главном заводе могут скоро остановиться. Также будут сбои в подразделении VW Commercial Vehicles.

Ограничения следует ожидать в Вольфсбурге на следующей неделе, "распределенные по разным производственным линиям". На неделе, начинающейся 14 марта, производство на заводе, вероятно, будет полностью остановлено. Вероятно, также будут ограничения на VW Commercial Vehicles в Ганновере, а планирование завода в Эмдене еще не завершено. Не исключены дальнейшие корректировки производства.

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В Цвиккау, где строятся ID.3 и ID.4, производство пришлось остановить во вторник, 1 марта, а в Дрездене в среду. В обоих местах остановка первоначально применяется до конца недели. Причиной этого было отсутствие поставок из Западной Украины. По этому среди прочего отсутствуют комплекты электрических кабелей украинского производства.

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