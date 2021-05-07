Компания Bristol вернется на рынок с электромобилем

Британская марка Bristol получила нового владельца с амбициозными планами, включающими производство электромобилей.

Об этом сообщает портал AutoExpress. После процедуры ликвидации в 2020 году все права и оборудование британской марки Bristol приобрел давний поклонники бренда, состоятельный застройщик Джейсон Уортон (Jason Wharton).

Это уже не первый перезапуск компании, основанной в 1946 году. В 2011 году ее активы приобрела компания Frazer-Nash Research Production, но и она не смогла выдержать конкуренции.

Новый владелец намерен возобновить производство классических моделей Bristol Fighter, Speedster и 411 Series 8. Все они будут оснащаться современным 6,4-литровым мотором Chrysler Hemi V8 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Штаб-квартира возрожденной компании находится на ее исторической родине – в Филтоне, пригороде Бристоля. Первые экземпляры возрожденного бренда планируют собирать до конца нынешнего года. Первоначально планируется изготовить восемь экземпляров, стоимостью 495 тысяч фунтов ($690 тысяч) каждый. Еще три автомобиля соберут в будущем году. Они получат "легкий" фейслифт, а также модернизированные подвеску, электрику и интерьер. На этом эпоха автомобилей Bristol с ДВС закончится – в 2025 году компания планирует представить совершенно новую модель Buccaneer на электротяге.

Джейсон Уортон назвал Bristol "типично британским брендом, который был известен созданием роскошных и самобытных автомобилей", и его цель состоит в том, чтобы "возродить и оживить эту культовую марку, сохранив ее наследие и полностью обновив ее для XXI века".

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