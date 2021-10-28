Китайский XPeng представил летающий автомобиль

Китайская компания XPeng провела презентацию своих перспективных технологий в рамках конференции 1024 Tech Day. На мероприятии показали несколько концептов, включая летающий автомобиль HT Aero.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Летающий автомобиль разработан специальным подразделением компании XPeng Urban Air Mobility. Новина получила название HT Aero. По словам создателей, все узлы и агрегаты разработаны самостоятельно.

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Основной акцент при разработке концепта уделялся безопасности конструкции. Инновационные решение были применены для снижения веса автомобиля, а также при создании складывающегося механизма привода пропеллеров.

В отличие от других летательных транспортных средств HT Aero реально выглядит как обычный автомобиль за счет того, что приводы пропеллеров полностью прячутся при движении по обычным дорогам. Дизайн кузова максимально оптимизирован с точки зрения аэродинамики, в частности, задние колеса закрыты специальными панелями. Доступ в салон обеспечивают двери типа "крыло чайки".

Салон больше напоминает кокпит космолета и имеет большую площадь остекления. Чтобы не мешать обзору панель приборов выполнена из прозрачного полимера. Оперативную информацию пилот получит от дисплея, вмонтированного в карбоновый штурвал. Для управления машиной в воздухе предусмотрен отдельный джойстик на центральной консоли.

По словам представителей XPeng, серийное производство запланировано на 2024 год.

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