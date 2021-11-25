Kia презентовала второе поколение кроссовера Niro

Корейская компания Kia провела презентацию нового поколения кроссовера Kia Niro в рамках открывшегося в Сеуле международного автосалона. Новинка получила яркий дизайн в стиле концепта Habaniro.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль выполнен в новой фирменной стилистике бренда, получившей название Opposites United. Интересным решением стали тонкие светодиодные фонари, имплантированные в задние стойки кузова.

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Не менее эффектно выглядит салон новинки. Асимметричная архитектура приборной панели включает изогнутый дисплей, объединивший в себе два экрана – цифровую шкалу приборов и сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы. Еще одним интересным элементом стал цилиндрический контролер для переключения передач вместо привычного рычага. Количество физических кнопок сведено к минимуму, а большинство вспомогательных функций управляется с помощью сенсорной панели.

В отделке интерьера активно используются экологические материалы. В частности, для отделки потолка используется переработанные обои, а сиденья имеют обивку из биополимера на основе листьев эвкалипта. А дверные панели окрашены специальной краской, не содержащей бензола, толуола и ксилола.

Еще одной интересной особенностью нового Kia Niro является ездовой режим Greenzone Drive Mode. Он позволяет автоматически переключать гибридный силовой агрегат на электротягу при движении в "зеленых" зонах мегаполисов. Для модели будут предложены три варианта силовых агрегатов – гибридный, PHEV и полностью электрический. Технические подробности и цены станут известны позже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia представила прототип флагманского электрокросса