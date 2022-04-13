Kia презентовала флагманский внедорожник Telluride

Корейская компания Kia привезла на автомобильную выставку в Нью-Йорк обновленную версию своего топового кроссовера Telluride. Новинка получила расширенный функционал и улучшенные характеристики.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самая свежая модель в продуктовом портфолио компании подверглась плановому обновлению. Восьмиместный SUV получил современный дизайн в новой стилистике бренда, дополнительные возможности, а также две новые комплектации X-Line и X-Pro.

Видео дня

Внешне Telluride получил иную светотехнику со стандартными LED-фарами и "противотуманками", новые задние фонари, видоизмененные бамперы и облицовку радиатора и ряд других отличий. Кроме того, расширена цветовая палитра, которую пополнили тремя новыми оттенками Midnight Lake Blue, Dawning Red и Jungle Wood Green.

В салоне появилась современная цифровая приборная панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами под общим стеклом, а также новая инфо-развлекательная система с расширенным функционалом. Появилось новое рулевое колесо, а также расширенный ассортимент цветов и материалов отделки.

Покупатели могут выбрать дополнительный опции и аксессуары, включая цифровое зеркало заднего вида, электропривод багажника с функцией автоматического закрытия. Также владельцы новинки смогут подключить свои смартфоны к бортовой системе через приложение Kia Connect. Встроенная точка доступа Wi-Fi позволяет подключать до 5 устройств и обеспечивает связь стандарта 4G. Kia Connect позволяет также проводить обновление "по воздуху", а навигация использует актуальные данные о дорожной обстановке в режиме реального времени.

Обновленный Telluride получил новые системы помощи водителю, включая систему распознавания дорожных знаков и ограничений скорости, превентивную систему предотвращения фронтального столкновения, адаптивный круиз-контроль и другие вспомогательные системы, призванные сделать управление автомобилем максимально безопасным.

Telluride будет оснащаться 3,8-литровым V6 GDI, который развивает мощность 295 л.с. и обладает крутящим моментом в 355 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат". Привод может быть передний или полный.

Новые версии X-Line и X-Pro позволят улучшить характеристики Telluride на бездорожье. Обе версии имеют отличия в дизайне облицовки радиатора, рейлинги на крыше, ручки дверей в цвет кузова, фирменную символику, а также эксклюзивные 20-дюймовые диски. В салоне версия X-Line отличается декором и особой цветовой отделкой. Дорожный просвет увеличили на 10 мм. Изменены настройки режима буксировки, систем контроля тяги и движения по склону.

Telluride X-Pro получил 18-дюймовые диски с внедорожной резиной Continental. Список опций дополнили розетка на 110 В, а также увеличена грузоподъемность буксируемого прицепа.

Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж, которые намечены на вторую половину нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia показала новый гибридный Sportage.