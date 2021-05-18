Kia официально представила обновленный седан K9

Компания Kia обновила свой флагманский седан K9. Новинка пережила плановый рестайлинг и модернизацию.

Новинка отличается от предшественника новой головной светотехникой, а также крупной хромированной решеткой радиатора в хромированном окладе. Об этом сообщает Motor1.

Бампер и воздуховоды изменены, а задние фонари объединили светодиодной лентой. Номерной знак переместили с крышки багажника на бампер. Внешние изменения заканчиваются на новых 19-дюймовых легкосплавных колесах и обновленном логотипе компании. Ожидается, что ряд изменений получит интерьер.

Презентация К9 состоится в ближайшие недели, когда станут известны технические характеристики модели. Ожидается, что седан получит полноприводную версию.

K9 существует лишь чуть больше трех лет, но Kia обновляет его, чтобы сохранить продукт как можно свежее и сделать его более конкурентоспособным по сравнению с немецкими брендами.

Интересно, что Kia все еще намерена развивать сегмент седанов, который постепенно сокращается, инвестируя в обновление автомобилей и модели следующего поколения. Также совсем недавно Hyundai обновил свой седан Grandeur для внутреннего рынка перед выходом следующего поколения модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , Kia сейчас активно работает над новым поколением кроссовера Sportage. Недавно его заметили на испытаниях на гоночной трассе.